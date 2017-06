2 hành khách đi máy bay giấu ma túy trong 13 quả thanh long

Ngày 20/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và An ninh hàng không, bắt quả tang 2 hành khách vận chuyển trái phép chất ma túy, giấu trong quả thanh long.

Theo đó, khuya hôm 19/6, tình nghi hành lý ký gửi của khách đi trên chuyến bay VN7260 từ Hà Nội vào TP.HCM có dấu hiệu lạ nên lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của 2 khách.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 12 trong số 15 quả thanh long có chứa 13 túi nylon màu trắng đựng các viên nén hình trụ màu xanh, 1 quả bên trong chứa 2 túi nylon đựng chất tinh thể màu trắng.

Người có liên quan đến vụ việc còn giao 2 túi nylon chứa các viên nén hình trụ màu xanh giấu trong áo ngực.

Các viên nén hình trụ màu xanh và chất tinh thể màu trắng nêu trên đều phản ứng dương tính với ma túy.

Công an Hà Nội đang làm rõ để xử lý.

Theo ANTĐ