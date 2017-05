2 đại gia Sài Gòn mất trộm tiền tỷ dịp nghỉ lễ

Các vụ việc trên hiện đang được Công an Q.7, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra, truy xét.

2 đại gia ở Q.7 và huyện Bình Chánh trình báo, dịp nghỉ lễ vừa qua bị trộm đột nhập lấy đi tài sản có tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, đêm 30/4 gia đình bà N.N.T (SN 1967) trở về nhà tại đường 4C thuộc khu dân cư Đại Phúc, ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì phát hiện nhà có dấu hiệu người lạ đột nhập; cửa sổ lầu 1 bị cạy phá, có dấu vết người leo vào nhà bằng hướng này.

Kiểm tra trong nhà, gia đình bà T phát hiện mất trộm tài sản có giá trị lớn. Cụ thể, khi trình báo với cơ quan công an, bà T cho biết, tài sản mất trộm gồm tiền mặt và nữ trang có giá trị ước tính khoảng gần 730 triệu đồng.

Trong 1 vụ khác, chiều 30/4 chủ nhà ở đường số 5, khu dân cư Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7 trở về nhà cũng phát hiện có trộm đột nhập và lấy đi tài sản có giá trị lớn . Vụ việc trình báo với công an và gia đình này xác nhận, tài sản bị trộm gồm tiền mặt, nữ trang có tổng giá trị khoảng 1,7 tỷ đồng.

Bước đầu khi khám nghiệm, công an nhận định, khả năng là kẻ trộm đột nhập vào nhà bằng lối cửa chính.

Theo Vietnamnet