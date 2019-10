2 cô gái xinh đẹp bị bắt khi đang vận chuyển, tàng trữ ma túy

Ngày 13/10, Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Trần Thị Thủy (SN 1999, trú tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Thủy (bên trái) và Huyền tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, các trinh sát phát hiện Trần Thị Thủy có hành vi tàng trữ chất ma túy trái phép. Tối 11/10, trong lúc mang trên người một số lượng lớn ma túy di chuyển trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Trần Thị Thủy đã bị các trinh sát bắt giữ. Khám xét tại chỗ, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ thu giữ tang vật gồm: 101 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy dạng hồng phiến, 2 túi nilon đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin, tổng trọng lượng khoảng 17,8572 gram.

Trước đó, vào tối ngày 10/10, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền (SN 1995, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) khi đang vận chuyển 7,9777 gram heroin. Tại cơ quan công an, bước đầu Huyền khai nhận vận chuyển thuê số heroin nói trên cho một người đàn ông không rõ danh tính để lấy 700.000 đồng tiền công.

Hiện, 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật