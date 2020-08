18.000 người bị lừa vì trò tri ân 'nhẫn vàng'

Ngày 13/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố Nguyễn Phi Hùng (23 tuổi, quê Nghệ An) cùng 3 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm nay, Hùng thấy một số công ty có chương trình tri ân khách hàng bằng nhẫn vàng nên bị can nảy ý định lừa đảo. Hùng rủ Phạm Văn Hoàng Anh (24 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thành (18 tuổi) và Nguyễn Đăng Thịnh (22 tuổi, cùng quê Thái Bình) tham gia đường dây lừa đảo.

Tang vật vụ án. Ảnh: Y.H.

Trước khi gây án, Hùng làm giả hàng trăm nhẫn vàng. Tiếp đó, Hoàng Anh chạy quảng cáo chương trình khuyến mãi, tri ân, tặng nhẫn cho khách hàng.

Từ đầu tháng 5, băng lừa đảo bắt đầu chạy chương trình bằng cách tung quảng cáo lên mạng xã hội, sau đó nhắn mỗi người tham gia nộp phí bằng cách chuyển khoản 300.000-400.000 đồng để nhận "nhẫn vàng".

Cơ quan điều tra xác định đến tháng 6, nhóm bị can đã lừa được khoảng 18.000 người.

Theo Tri thức trực tuyến

