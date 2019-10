13 nữ nhân viên bị giam lỏng, bị còng tay ở Vĩnh Phúc

Ngày 6/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Hà (32 tuổi), Đỗ Mạnh Thắng (30 tuổi) cùng ở huyện Lập Thạch và Hoàng Nhật Kế (21 tuổi, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giữ người trái pháp luật.



3 nghi phạm Hà, Thắng, Kế tại cơ quan công an. Ảnh: TTTT

Trước đó, theo tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán karaoke Victory (thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch) do Nguyễn Thế Hà làm chủ có nhiều biểu hiện bắt giữ, ép các nhân viên nữ phục vụ quán hát.

Sau khi thu thập tài liệu, trưa ngày 1/10, tổ công tác phòng CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke trên.

Tại đây, cảnh sát đã phát hiện có 16 người gồm 13 nữ (có độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi) và 3 nam thanh niên, trong đó có Nguyễn Thế Hà. Trong đó, có chỉ 1 người xuất trình được chứng minh nhân dân, số còn lại không ai có giấy tờ tùy thân nên cơ quan điều tra đã lập biên bản sự việc và đưa số người trên về trụ sở công an để làm việc.

Theo ANTĐ, Nguyễn Thế Hà khai tại cơ quan công an, các cô gái trẻ trên đều là nhân viên của quán. Ngoài ra, Hà thuê Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế chuyên quản lý, trông coi các nữ nhân viên trong 1 phòng ngủ ngay tại quán để đề phòng các nhân viên bỏ trốn.

Được biết, các cô gái được trả công ngồi hát với khách 100.000 đồng/1 giờ, và sau 7 đến 10 ngày mới được nhận lương, các nhân viên nữ chịu sự quản lý hết sức dã man, đó là bị nhốt, khóa trong phòng, khi có khách mới được ra, hết khách lại trở vào. Trường hợp muốn đi ra ngoài, nữ nhân viên phải được sự đồng ý của Thắng, và đối tượng Kế sẽ trực tiếp đưa đi, đón về.

Ai có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện "nội quy" sẽ bị Thắng và Kế nhốt vào phòng riêng của quán, thậm chí dùng gậy nhựa đánh và khóa số 8 còng tay vào giường. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

M.H (th)

