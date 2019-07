10X bịt mặt, cướp điện thoại của thiếu nữ giữa khuya

Ngày 17/7, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự Ksor Quang (19 tuổi, ngụ xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Ksơr Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Khuya 13/7, chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (16 tuổi, ngụ phường Cheo Reo, thị xã AyunPa) sau khi gặp bạn thì đi bộ về nhà.

Chị Trinh đến đoạn đường qua thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa thì bị một thanh niên bịt mặt, điều khiển xe máy áp sát. Tên này đánh chị Trinh rồi cướp iPhone 6 của nạn nhân.

Chiều 14/7, chị Trinh đến Công an huyện Ia Pa trình báo sự việc. Qua điều tra, công an phát hiện, bắt khẩn cấp nghi can thực hiện vụ cướp khi đang lẩn trốn tại chòi rẫy thuộc địa phận xã Chư Răng, huyện Ia Pa.

Khám xét nhà Ksor Quang, công an thu giữ chiếc điện thoại bị cướp và xe máy khi gây án.

