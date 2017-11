Trồng hoa tử la lan rực rỡ tưởng khó, hóa ra rất dễ

Hoa tử la lan hay còn gọi là hoa chuông, hoa tình yêu (valentine), hoa thánh, đại nhâm đồng, hồng xiêm, hoa phú quí, có nguồn gốc từ Brazil. Hoa tử la lan thường được trưng trong nhà, có hình dáng lạ, đa màu sắc. Cây tử la lan đặc biệt bởi luôn nở hoa hình chuông khá to cùng một lúc với nhiều màu sắc nổi bật.

Cây có dạng thân củ, khá thấp (12-15 cm), lá thuôn hoặc oval. Sau khi nở hoa khoảng 6-8 tuần, hoa tàn đi, cây sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Sau một khoảng thời gian nó mới tiếp tục hồi sinh và ra hoa.

Hoa tử la lan cũng như tên gọi valentine của nó có ý nghĩa biểu tượng cho tình cảm lứa đôi nồng nàn, bền lâu.

Tử la lan được nhân giống dễ dàng bằng cách gieo hạt, giâm cành, hoặc tách rễ củ vào khoảng cuối đông đầu xuân. Rất dễ mua được hạt giống hoa tử la lan tại các cửa hàng hạt giống cây trồng.

1. Thời điểm trồng

Nếu bạn giâm cành thì khoảng 2 tháng cây sẽ ra hoa, nếu gieo hạt thì thời gian ra hoa khoảng 5 tháng. Mỗi đợt hoa nở kéo dài khoảng 20 ngày.

2. Đất trồng

Tử la lan rất thích hợp với loại đất thịt, rêu than bùn, đá trân châu, phân hữu cơ với tỉ lệ 1:1:1:1. Bạn phải đảm bảo độ tơi xốp, thoáng khí, đủ ẩm và thoát nước tốt. Độ pH từ 5,5-6,5. Cần tăng cường bón phân dưới dạng dung dịch dinh dưỡng mỗi tuần/lần khi thấy những nụ hoa đầu tiên xuất hiện. Bón phân 2 tuần/lần trong những giai đoạn phát triển khác.

3. Ánh sáng

Cây phát triển trong điều kiện thoáng mát, hạn chế ánh nắng mặt trời quá gay gắt, trực tiếp chiếu vào cây. Khi trồng trong nhà, chọn một vị trí gần cửa sổ hướng đông (hướng tây) để cây có thể nhận ánh sáng mặt trời vào buổi sáng (buổi chiều) thì rất lý tưởng. Có thể thay thế ánh sáng mặt trời bằng ánh sáng đèn huỳnh quang, nó thích được chiếu khoảng 14-16 giờ mỗi ngày với loại ánh sáng này.

4. Nước

Đối với hoa tử la lan, bạn nên tưới nước vào buổi sáng sớm, đảm bảo vừa đủ ẩm độ làm mát cho cây. Không tưới vào buổi chiều vì cây sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Khi hoa đã nở chỉ nên tưới gốc, không tưới vào lá và hoa, không tưới quá đẫm vì cây dễ bị thối.

5. Nhiệt độ

Duy trì nhiệt độ mát mẻ lý tưởng cho cây, khoảng 22 - 25 độ C vào ban ngày và 18 - 20 độ C vào ban đêm trong thời kỳ ra hoa. Tuy nhiên khi cây đã rụng hết hoa, rơi vào trạng thái ngủ thì bạn phải giữ nhiệt độ 10 - 11 độ C đảm bảo điều kiện để cây tiếp tục phát triển, ra hoa.

6. Độ ẩm

Đất phải có độ thoát nước tốt để cây không bị thối rễ. Ngược lại, đất cũng không được để rơi vào tình trạng quá khô. Nên đặt chậu cây vào một đĩa nước trong một giờ đồng hồ, sau đó lấy chậu cây ra, như vậy đã đủ độ ẩm cho cây trong một ngày.

7. Chăm sóc

Khi cây rơi vào trạng thái ngủ, chỉ còn lại bộ củ, bạn duy trì độ ẩm, nhiệt độ mát mẻ cho cây. Vào khoảng cuối đông đầu xuân, củ bắt đầu có dấu hiệu nảy mầm. Trồng củ trong chậu mới với hỗn hợp đất trồng như đã nêu ở trên, di chuyển chậu đến nơi có ánh sáng dịu nhẹ, cây hoa tử lan sẽ hồi sinh và phát triển.

Theo Phương Phan

Eva/Khám phá