Trang trí lễ đính hôn ngoài trời theo phong cách nhiệt đới đẹp mê ly của cặp đôi Sài Gòn

Lễ đính hôn của cặp đôi Hữu Anh - Bảo Vy lấy ý tưởng từ tên bộ phim “You are the apple of my eyes” chuyển thể thành “You are the pineapple of my eyes”. Chỉ cần nhìn vào toàn bộ hình ảnh của lễ đính hôn thôi cũng đủ biết tình yêu của cặp đôi này ngọt ngào và thơm nồng như thế nào rồi.

Với ý tưởng vô cùng đáng yêu này, cặp đôi đã tìm đến wedding planner chuyên nghiệp và ý tưởng trang trí theo phong cách nhiệt đới (tropical) được hình thành khiến cô dâu chú rể đều vô cùng hài lòng.

Để trang trí tiệc đính hôn này, bên wedding planner đã cử hơn 15 người từ Sài Gòn lên Đà Lạt để trang trí tiệc đính hôn này và cả cô dâu, chú rể cùng bạn bè thân thiết cũng đã phải mất nhiều ngày liền với tất cả tâm huyết.

Hình ảnh cô dâu chú rể và họ hàng cùng bạn bè thân thiết trong lễ đính hôn

Toàn cảnh tiệc đính hôn nhìn từ trên cao

Tiệc đính hôn được tổ chức tại Đà Lạt, nơi đầu tiên cô dâu và chú rể đi du lịch cùng nhau. Không gian ở đây được lựa chọn một phần nữa là vì có khoảng sân rất phù hợp cho lễ đính hôn ngoài trời, vừa có nét cổ điển rất tinh tế.

Cặp đôi vô cùng hạnh phúc khi đã có được một lễ đính hôn hoàn hảo.

Cổng chính hình vòm được tết bằng các loại lá xanh điểm thêm vài bông hoa trắng, khiến cho tiệc cưới càng thêm gần gũi với thiên nhiên. Hai bên lối dẫn chính là những giỏ hoa treo xinh xắn bằng quả thơm.

Backdrop chụp ảnh đáng yêu với cổng được kết bằng hoa tươi và lá cây, thêm đó là rèm vải trắng nhẹ nhàng cùng những dây treo sen đá trong chậu thủy tinh, những cành thông và những cuống quả thơm.

Nhẫn cô dâu chú rể được gài vào mắt quả thơm khá lạ. Theo chú rể tiết lộ thì đây gồm một cặp nhẫn cưới và một nhẫn đính hôn dành tặng cô dâu.

Cờ giấy in hình quả thơm xen lãnh màu xanh nhẹ nhàng đậm chất vintage. Máy ảnh, đài cassette, điện thoại, đồng hồ kiểu cổ và vài cuốn sách cũ đã tạo nên một chiếc bàn trang trí độc đáo ngay lối vào. Những chiếc thang gỗ và thang sắt mộc mạc cũng được sử dụng để bày hoa dã quỳ, sách và những quả thơm trang trí.

Ảnh của cô dâu và chú rể được in và cắt nhỏ và trang trí, chứ không hề được đặt trong khung - bình dị, mộc mạc và gần gũi.

Bàn để quà tặng dành cho khách mời được trang trí đơn giản nhưng xinh xắn. Từng món qùa được cô dâu chú rể chọn mua, thiệp được chính cô dâu và chú rể viết tay, từng hộp quà được bên wedding planner Je t'aime gói cẩn thận bằng dây thừng kèm tag quả thơm đáng yêu.

Giấy viết lời cảm ơn được in hình quả dứa đáng yêu, thiệp mời thì được bạn thân của cô dâu tự tay vẽ rồi đem in nên đảm bảo "chất".

Bảng welcome xinh xắn được đóng từ những thanh gỗ cũ với nét viết đáng yêu

Một bảng welcome khác được đóng đinh và quấn kỳ công tạo thành hình quả dứa.

Tên của cô dâu và chú rể kỳ công với đèn trang trí lung linh đặt trên những thùng gỗ mộc mạc với dòng chữ "love you".

Góc chụp ảnh để khách đến tham dự có thể tha hồ chụp ảnh.

Bàn tiệc được xếp dài theo phong cách phương Tây. Những chiếc lọ thủy tinh được phun sơn màu đồng sang trọng, hoa được cắm trên cao để tránh gây vướng víu cho khách khi dùng bữa. Ngoài ra, bàn tiệc còn được trang trí với những quả thơm và những bình hoa từ chính những quả thơm đã được nạo ruột này. Vì tiệc được tổ chức vào buổi tối, nên bàn tiệc còn có thêm nến trắng rất tinh tế và đáng yêu.

Sân khấu tiệc buổi tối được thắp sáng bằng những dây bóng đèn tròn màu trắng.

Phụ kiện trang trí chính xuyên suốt tiệc cưới chính là những quả dứa khiến bất kỳ ai tham dự tiệc đều cảm thấy vô cùng thích thú.

