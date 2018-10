Tăng cường vượng khí, rộng mở công danh nhờ kê bàn làm việc đúng phong thủy

Bố trí bàn làm việc theo tuổi sẽ mang đến những may mắn, phòng tránh rủi ro trong kinh doanh. Theo đó, khi bài trí bàn làm việc cần xem xét kỹ phương vị phù hợp với tuổi của mình, luôn để bàn làm việc hướng ra phía cửa nhưng tuyệt đối không kê đối diện cửa ra vào.

Ngoài ra, mỗi con giáp đều có hàng can khác nhau. Cần dựa vào hàng can để chọn được hướng bàn làm việc phù hợp, thuận lợi hơn theo phong thủy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất tế nhị, lịch sự trong giao tiếp. Họ luôn nhận được sự tôn trọng và nể phục của đồng nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng là người nắm bắt được sự thay đổi hay tình hình của công ty để có cách “đối phó” một cách linh hoạt. Theo phong thủy, những người có can Giáp, Nhâm nên đặt bàn làm việc hướng về phía Đông Nam; can Bính ngồi phía chính Tây; can Mậu hướng chính Bắc; can Canh ngồi chính Đông.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường suy nghĩ khá đơn giản, lại có đức tính kiên trì, nhẫn nại. Đặc biệt, những người đàn ông tuổi Sửu thường trung thực và được đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên, họ không dễ dàng bị xúc phạm hay đối xử xấu. Theo phong thuỷ, người can Tân ngồi hướng Đông, can Đinh ngồi chính Tây, can Quý ngồi chính Nam, can Kỷ ngồi chính Bắc, can Ất ngồi hướng Đông Nam.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có chí khí, có lòng tự trọng và cá tính mạnh. Họ không dễ dàng bị lợi dụng hay đầu hàng khi bị ai đó phá hoại. Đặc biệt, người tuổi Dần vô cùng thông minh và không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Để công việc thuận lợi, người tuổi Dần can Canh, Mậu ngồi chính Đông; Bính ngồi chính Tây; Nhâm ngồi chính Nam; Giáp ngồi Đông Nam.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão lại có xu hướng dịu dàng, ôn hòa, luôn luôn thận trọng và cẩn thận trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Họ cũng rất nhạy cảm với các mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Người tuổi Mão can tân ngồi hướng Đông, Quý ngồi hướng Nam, Kỷ ngồi hướng Bắc, Đinh ngồi hướng Tây Nam, Ất ngồi hướng Đông Nam.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có phong cách làm lãnh đạo. Họ có lối cư xử khôn khéo và tự nhiên. Người tuổi Thìn can Nhâm ngồi hướng Đông Bắc, Canh ngồi hướng Đông Nam, Giáp ngồi hướng Đông, Mậu ngồi hướng Tây, Bính ngồi hướng Bắc.

Tuổi Tỵ

Không nên đánh giá thấp những người tuổi Tỵ vì họ có sự nhạy cảm một cách tự nhiên, dễ dàng nhìn mọi việc một cách sâu sắc và biết rõ lợi ích của mình trong công ty. Người tuổi Tỵ can Tân và Quý ngồi hướng Nam, Kỷ ngồi hướng Bắc, Đinh ngồi hướng Tây, Ất ngồi hướng Đông Nam.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khá giản dị, ân cần. Thế giới của họ vì thế khá đơn giản. Công việc cũng thường lựa chọn theo sở thích và thường không tìm được nhiều ý tưởng đặc biệt, đột phá. Người tuổi Ngọ can Canh ngồi hướng Đông, Bính ngồi hướng Tây, Nhâm ngồi hướng Nam, Mậu ngồi hướng Bắc, Giáp ngồi hướng Đông Nam.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có bản tính tò mò, nhưng luôn tỏ ra là người lịch sự. Để nhanh chóng phát triển sự nghiệp, người tuổi Mùi nên đặt bàn làm việc cho can Tân và Quý hướng Nam, Kỷ hướng Bắc, Đinh hướng Tây Nam, Ất ngồi hướng Đông Nam.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân sống thiên về cảm xúc, họ luôn thẳng thắn bày tỏ sự tức giận của mình. Đồng nghiệp luôn dành tình cảm đặc biệt cho người tuổi Thân không phải vì cá tính mà do cảm xúc luôn được viết rất thật trên khuôn mặt của họ. Người can Canh ngồi hướng Đông, Bính hướng Tây, Nhâm hướng Nam, Mậu hướng Bắc, Giáp hướng Đông Nam.

Tuổi Dậu

Khả năng bẩm sinh của người tuổi Dậu là đương đầu với khó khăn nhưng họ cũng là người khá cảm xúc. Người tuổi Dậu can Ất và Tân ngồi hướng Đông Nam, Đinh hướng Tây, Quý hướng Nam, Kỷ hướng Bắc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhiệt tình với công việc và trung thành với công ty nếu họ muốn gắn bó lâu dài. Giáp và Canh của tuổi Tuất ngồi hướng Đông Nam, Bính ngồi hướng Tây, Nhâm ngồi hướng Nam, Mậu ngồi hướng Bắc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vẻ ngoài ngơ ngẩn nhưng lại khá khéo léo và có cái nhìn sâu sắc trong công việc. Bàn làm việc của người tuổi Hợi can Tân hướng Đông, Quý hướng Nam, Kỷ hướng Bắc, Ất hướng Đông Nam, Đinh hướng Tây Bắc.

Theo Eva/Khám phá