Sau hơn 1 năm chờ đợi, vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân hạnh phúc nhận khóa căn biệt thự chục tỷ, nhìn bên ngoài đã choáng ngợp

Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân dù không hoạt động showbiz nhưng vẫn luôn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Từng bị ném đá không ngớt thuở mới về bên nhau, tuy nhiên tới giờ cả hai vẫn ở bên nhau và có cuộc sống khá viên mãn.

Mới đây, chân sút Than Quảng Ninh đã hạnh phúc chụp ảnh bên căn biệt thự mới và cho biết đã nhận được khóa sau bao ngày chờ đợi: "Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay đã được nhận khoá nhà. Thành quả của hai vợ chồng những năm qua... Sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp ở đây vợ nhé! Our new home!"

Mạc Hồng Quân khoe căn biệt thự mới.

Có vẻ căn biệt thự đã hoàn tất phần sơn, sửa và được bàn giao tới tay chính chủ. Dù chưa được trang trí gì nhưng tổ ấm mới của Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân trông vẫn khá bền thế. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều vào chúc mừng cặp đôi.



Trước đó, vào khoảng tháng 8 năm 2019, cựu chân dài Venus cũng từng khoe cảnh đi tham quan căn biệt thự mới tậu trong lúc đang sửa chữa. Theo một số người am hiểu bất động sản phỏng đoán thì căn nhà này có giá không dưới 10 tỷ đồng.

Kỳ Hân từng khoe căn biệt thự trong lúc đang sửa chữa.

Hình ảnh do Kỳ Hân chia sẻ trên Facebook, tiết lộ căn biệt thự chưa hoàn thiện của hai vợ chồng.

Ngoài ra, Kỳ Hân cũng tiết lộ hai vợ chồng mua ngôi nhà mới nằm trong một dự án bất động sản phân khúc trung và cao cấp, có vị trí ở ngoại thành Hà Nội. Điểm nổi bật của khu đô thị này chính là có biển nhân tạo với cát trắng được chuyển từ Nha Trang ra, nước biển có độ mặn, độ trong và màu sắc như thật.



Biển nhân tạo là điểm nổi bật của khu đô thị Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân chọn mua.

Hình ảnh phối cảnh 3D căn biệt thự Kỳ Hân từng chia sẻ.

Trước khi chuyển xuống nhà mặt đất, Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân sống ở căn chung cư cao cấp có hệ sinh thái đầy đủ và đa dạng, từ trường học cho bệnh viện, sân chơi, khu mua sắm.



Căn hộ của Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân mặc dù cũng tọa lạc tại khu dân cư cao cấp, đắt đỏ nhưng nội thất trong nhà khá đơn giản, thường xuyên bừa bộn vì đồ chơi của bé Tỏi và hàng hóa.

Phòng khách của nhà Kỳ Hân khá đơn giản.

Phòng ngủ trông hơi bề bộn vì bé Tỏi nghịch và đồ trang điểm của chân dài nhà Venus.

Khu vực nấu ăn sử dụng đảo bếp, kệ bếp đều bằng gỗ màu vàng, trông không thật sự nổi bật và ấn tượng.

Không rõ vợ chồng trẻ sẽ trang trí, thiết kế nội thất bên trong căn biệt thự mới như thế nào, nhưng chỉ nhìn phía ngoài thôi cũng đủ ngưỡng mộ Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân về khả năng kiếm tiền rồi!



Theo Pháp luật và bạn đọc