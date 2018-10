Sau 3 năm trồng hoa hồng, người phụ nữ Hà Nội đã sở hữu một vườn hồng thơm ngào ngạt trên sân thượng

Ai có dịp ngắm nhìn vườn hồng trên cao của chị Thanh Vân, chắc chắn sẽ không thể không yêu. Chị trồng đến 350 chậu nên chỉ chừa vài lối để đi lại, chăm sóc, còn lại là nhường cho hoa, cho những cành vươn mình lớn lên trong nắng.

Chị Thanh Vân luôn sắp xếp thời gian khoa học để theo đuổi niềm đam mê trồng hồng của mình.

Vườn hoa đua nhau khoe sắc.

Chị ưu tiên cho hoa hồng.

Một góc đẹp mê hoặc.

Chị Thanh Vân hiện tại đang việc trong lĩnh vực vật tư y tế. Ngoài công việc và chăm sóc gia đình, chị vẫn dành thời gian cho niềm đam mê của mình, đó là trồng và chăm sóc hoa hồng. Có thể đối với nhiều người, trồng một vài cây hồng đã rất khó, chăm sóc đã rất cực nhưng với chị, dù vất vả đến mấy, chỉ cần sáng mai thức dậy, nhìn thấy hồng nở rộ khoe sắc, bao nhiêu vất vả như được đền bù xứng đáng.

Trên sân thượng có khoảng 350 chậu hoa hồng.

Chị Vân bắt đầu trồng hoa hồng từ năm 2015. Xuất phát từ mơ ước được sống trong ngôi nhà hoa hồng, đó là khi chị nhìn thấy những ngôi nhà đầy hoa hồng ở nước ngoài trên mạng, sau đó là thấy bạn bè trồng hồng ngoại, chị đã không ngần ngại hỏi han, quan tâm đến việc chăm sóc hoa. Từ khi ấy, chị biết rằng, một phần cuộc sống của chị sẽ gắn bó với hoa hồng, đặc biệt là hồng ngoại.

Thời gian đầu, chị Vân chưa hiểu rõ về giá thể, bệnh của hoa, đặc tính của hoa nên cũng bị chết hoặc chọn loại hoa không phù hợp với khí hậu ngoài Bắc, hoặc bị bệnh tật kéo dài, hoặc cây chậm lớn hoặc chết do giá thể chưa phù hợp…

Không gian sân thượng rộng khoảng 100m² là nơi chị khéo léo sắp xếp để trồng được khoảng 350 chậu hồng. Chị Vân thích nhất mấy loại như Paul john paul ii, Keira, Rosalind, Masora, Abraham darby, Blue perfume, Sister elizabeth, Mini eden, Best impression...

Những chậu hoa nở rộ trong nắng.

Thành quả của những vất vả, mệt nhọc cũng vô cùng ngọt ngào, yêu thương.

Chị Vân chia sẻ: "Mỗi ngày, mình dành khoảng 5 – 6 tiếng chăm hoa, sáng nào ngủ dậy chị cũng lên sân thượng ngắm hoa, tưới cây, chăm cây, cắt tỉa lá bệnh, nhổ cỏ… rồi mới đi làm. Chiều khoảng 16h mình về nhà lại lên vườn để tưới hoa, bón phân hoặc trồng lại cây, phun thuốc trị sâu bệnh…"

Với đa phần sân thượng là hồng ngoại, yếu tố đầu tiên cần chú trọng theo kinh nghiệm của chị Vân là giá thể phải tơi xốp, nhiều dinh dưỡng, đặt cây ở nơi có nhiều nắng, định kỳ bổ sung phân, phun phòng bệnh cho cây giúp cây khỏe mạnh. Trước đây do chưa biết trộn giá thể, vì mua giá thể trộn sẵn nên cây chậm lớn hoặc yếu và chết. Hoa hồng ngoại do không hợp thời tiết nên cần chú trọng về vấn đề trị sâu bệnh. Muốn hoa nở to, form đẹp thì phải đảm bảo cho cây được khỏe và mập.

Chị Thanh Vân cho biết, lý do chị trồng hồng ngoại nhiều hơn hồng nội vì hồng ngoại khoe đủ sắc màu, hương thơm, form cũng đa dạng hơn hồng nội. Hồng nội tuy ít sâu bệnh nhưng lại nhanh tàn và rực rỡ vào mùa xuân.

Trước đây, vì mua nhiều hồng về trồng, sân thượng lại chật kín, chị Thanh Vân phải… trồng nhờ ở sân thượng nhà hàng xóm. Tuy nhiên, năm nay vì lý do sức khỏe không được tốt, chị chỉ trồng ở sân thượng của gia đình mình.

Chị Thanh Vân luôn cảm thấy yêu đời, hạnh phúc khi được làm những việc mà mình yêu thích, được chăm sóc, ngắm nghía những loài hoa mà mình yêu mỗi ngày. Càng hạnh phúc hơn khi niềm đam mê của chị được chia sẻ, đồng cảm. Ông xã và các con đều là chỗ dựa tinh thần cho chị, đều hết lòng ủng hộ việc trồng hồng. Bởi thế, có những ngày rảnh rỗi, cả nhà lại cùng nhau lên vườn sân thượng chăm sóc hoa, trò chuyện vui vẻ để gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn.

