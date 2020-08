Sân thượng tầng 5 trồng toàn rau quả sạch trong 100 can nhựa vô cùng ấn tượng của mẹ đảm Cần Thơ

Chị Mỹ Hiền bắt đầu trồng rau làm vườn từ những ngày nghỉ đợt dịch Covid đầu tiên. Khi có sẵn khoảng sân thượng rộng 80m2, tận dụng can nhựa có sẵn do nghỉ dịch ở nhà, chị Hiền bắt tay vào việc tạo một khu vườn xanh tươi cho gia đình mình.

Sẵn có khoảng sân thượng rộng rãi, thoáng sáng, nhiều ánh nắng, chị Mỹ Hiền đã nghĩ đến việc tự tay tạo một khu vườn thật đẹp. Chị thích trồng rau quả sạch để đảm bảo nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn hàng ngày cho gia đình.

Vì thế, từ sân thượng trống trơn, chị lên kế hoạch vận chuyển đất, tìm kiếm nguồn giống, nguồn nguyên liệu phù hợp để tạo nên khu vườn thật đẹp cho gia đình mình.

Sân thượng của gia đình chị Mỹ Hiền được lát sẵn gạch. Chị chỉ việc tận dụng can nhựa có sẵn với kích cỡ tương đương nhau, phù hợp để trồng các loại cây và rau. Chị cũng kê gạch cao, đặt các can nhựa lên trên các tấm gỗ để giữ sự thông thoáng cho sân thượng.

Chị Mỹ Hiền yêu thích khoảng sân thượng của gia đình. Từ không gian rộng thoáng, chị Hiền sắp xếp lại để có thể đặt được những can nhựa để bỏ đất và trồng các loại rau quả sạch cho gia đình mình.

Vì thời gian bắt đầu trồng cây, làm vườn là lúc nghỉ dịch, giãn cách xã hội nên chị Hiền chọn cách tận dụng 100 can nhựa có sẵn để trồng cây thay vì đi mua chậu như cách làm thông thường.

Vừa trồng cây vừa học hỏi kinh nghiệm từ internet cũng như những người đi trước, chị Hiền đã tạo nên không gian xanh tươi, đa dạng các loại, từ rau ăn lá, rau gia vị đến các loại cây leo giàn cho quả.

Một góc nhỏ được trồng rau dăm, cà tím.

Ớt chị Hiền trồng cũng vô cùng sai quả. Khoảng sân thượng được sử dụng can nhựa, thanh kim loại hoặc thanh gỗ để đặt các can lên trên, tạo độ thoáng cho sân thượng cũng như giúp các can nhựa thoát nước.

Những góc nhỏ được chị trồng đa dạng cả cây rau và hoa giúp khoảng sân thượng xanh tốt, đẹp mắt.

Bên cạnh đó, chị cùng người thân vận chuyển khoảng 3 tấn đất lên tầng 5. Từ những ngày đầu tiên tập tành trồng rau, nghiên cứu về cách trộn đất, cách chăm sóc cây hàng ngày theo đặc tính từng loại, sau 3 tháng, chị Hiền đã sở hữu khu vườn trên cao xanh mát.

Vì bận rộn nhiều công việc nên chị Mỹ Hiền chọn cách thiết kế hệ thống nước tưới tự động. Tuy nhiên, mỗi loại cây thường cần lượng nước khác nhau nên những khi rảnh rỗi, chị lại tranh thủ tự mình tưới cho khu vườn. Chị còn dành thời gian bắt sâu, tỉa cành, chăm sóc cho từng gốc cây, gốc rau khi rảnh rỗi.

Mỗi khi rảnh rỗi, chị Hiền lại lên sân thượng tưới cây, thu hoạch, chăm sóc cho từng khóm rau.

Góc trồng ớt tốt tươi, sai quả.

Bắp cải chuẩn bị thu hoạch.

Thu hoạch cà.

Mướp đắng (khổ qua) được chị tạo giàn leo với khung kim loại chắc chắn.

Những góc xanh tươi trên sân thượng là nơi cả gia đình yêu thích, đặc biệt là con gái nhỏ của chị.

Khoảng sân thượng tầng 5 của gia đình chị có diện tích 80m2 đủ để chị đặt được 100 can nhựa 30 lít. Chị khoét một phần của can nhựa để bỏ đất đã trộn đủ chất dinh dưỡng vào bên trong. Các can nhựa đều được chị sắp đặt khéo léo, vừa vặn theo luống vô cùng ngay ngắn, khoa học. Đồng thời, chị kê lớp gạch lên và khoét 6 lỗ phía dưới đáy giúp đất thoáng khí, cây thoát nước một cách dễ dàng.

Với những loại cây mới trồng hay gieo từ hạt, chị Mỹ HIền thường dùng rơm rạ để che nắng, giữ ẩm cho cây. Theo kinh nghiệm của chị, để có khu vườn xanh tốt như hiện tại thì việc xử lý đất, trộn đất rất quan trọng. Chị Hiền thường trộn đất kỹ, đủ thành phần giúp cây thoát nước tốt, tơi xốp và nhiều chất dinh dưỡng. Vườn rau cũng nhờ sự chăm sóc của chị nên hạn chế sâu bệnh, cây khỏe mạnh tốt tươi.

Ớt.

Đậu bắp trồng bên cạnh ngô.

Mướp đắng.

Ớt.

Rất nhiều loại cây tốt tươi trong cái nắng nóng bức của Cần Thơ nhờ bàn tay chăm chút khéo léo của chị Hiền.

Khu vườn hiện tại không chỉ là nơi trồng đa dạng các loại rau quả sạch mà còn giúp con của chị có cơ hội gần gũi với thiên nhiên. Khoảng sân thượng cũng trở thành nơi thư giãn vui vẻ của các thành viên trong gia đình mỗi dịp cuối tuần hay khi rảnh rỗi.

