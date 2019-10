Sân thượng 40m² nhưng không khác gì một trang trại thu nhỏ của mẹ đảm ở Quảng Ninh

Sáu năm nay, cuộc sống của chị Thêu luôn bận rộn với nhiều công việc, từ việc ở cơ quan đến việc chăm sóc nhà cửa, con cái. Bên cạnh đó, chị luôn sắp xếp để có thể dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trên sân thượng của gia đình mình.

Ở đó không chỉ có những loại hoa thơm ngát, làm đẹp cho tổ ấm mà còn có rất nhiều những chậu rau tươi tốt, các loại quả trên giàn đa dạng góp phần giúp bữa ăn hàng ngày được đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chị Thêu đã làm vườn trên sân thượng được 6 năm.

Khoảng diện tích 40m² trên sân thượng được trồng nhiều rau quả sạch.

Giàn bí ai nhìn cũng mê.

Chị thường trồng rau quả theo mùa.

Chủ nhân của khu vườn trên sân thượng là người rất thích trồng cây, yêu thiên nhiên. Từ khi còn nhỏ, chị luôn bị thu hút bởi những loài cây, loài hoa đẹp nên thường mày mò tự trồng. Vì thế khi có gia đình riêng, chị ước ao có một mảnh vườn nhỏ để trồng hoa.

Ở thời điểm hiện tại, do ngôi nhà có diện tích hạn chế nên chị Thêu tận dụng khoảng sân phía trước trồng hoa, thêm một vài chậu rau và phần lớn diện tích trên sân thượng được sắp xếp hợp lý để trồng được nhiều loại rau đảm bảo đủ cho bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Thu hoạch mướp.

Sân thượng được bố trí hợp lý.

Chị tận dụng phần diện tích xung quanh làm dây leo cho các loại cây leo giàn.

Không gian sân thượng của gia đình chị khá thoáng đãng, nhiều nắng nên chị Thêu vừa chọn cách thiết kế kệ đặt được nhiều chậu vừa tạo giàn phía trên và các khoảng không gian xung quanh để trồng các loại cây cho quả leo giàn. Nhờ vậy, 40m2 được chị đặt hơn 70 thùng xốp và chậu nhựa. Quanh năm gia đình chị không phải lo rau ăn.

Cách đây 6 năm, chị Thêu bắt đầu nhen nhóm ý tưởng trồng rau trên sân thượng. Chị gặp nhiều khó khăn như vận chuyển đất lên sân thượng, trộn đất hay chọn hạt, chăm sóc cây sau khi gieo và phòng bệnh cho cây.

Trồng cây trên cao thường có gió to, đặc biệt là các loại cây leo giàn dễ bị tổn thương do va đập dập lá héo thân. Mùa hè nắng to cũng khiến các chậu cây dễ bị khô đất, thiếu nước dễ bị héo và chết. Vì thế, từng khó khăn đều được chị khắc phục với những phương án hợp lý. Mùa hè khi nền nhiệt lên cao, chị thường dành thời gian tưới nước, sử dụng chậu nhựa thông minh hoặc dùng thùng xốp to có chế khoang dự trữ nước để nuôi cây.

Su su sai trĩu.

Những góc vườn tươi xanh.

Ưu điểm của trồng cây sân thượng đó chính là có không gian thoáng sáng, nhiều nắng. Làm vườn trên cao cũng có thể giúp "người nông dân" yên tâm hơn khi cây ít bị sâu bệnh. Sân thượng trồng các loại quả của gia đình chị Thêu thường bị ruồi vàng chích. Chị thường treo bẫy và bọc ngay quả non sau khi thụ phấn để đảm bảo an toàn cho trái.

Để có vườn rau quả tươi tốt, sai quả như hiện tại, chị Thêu thường trộn đất thịt, trấu hun hoặc trấu sống, phân chuồng hoai mục như phân bò, dê, gà... Chị không quên thêm vôi bột và lân để giúp đất tơi xốp và dễ thoát nước. Trước khi trồng, chị còn rắc thêm Tricoderma chống nấm.

Cà chua trĩu trịt quả.

Chị chủ yếu trồng rau trong thùng xốp và chậu nhựa.

Vì đã có nhiều kinh nghiệm trồng rau quả trên sân thượng, các loại cây chị trồng đều cho năng suất cao.

Với các loại cây leo giàn, chị Thêu thường ngâm thêm nước gốc rau củ quả thật kỹ và tưới 2 lần/ tuần; ngâm đậu tương xay pha loãng để tưới tuần 1 lần. Trước khi trồng các loại cây ăn trái, chị thường bón lót bằng phân chuồng hoai mục và bón phân bổ sung, tưới đậu tương ngâm khi cây ra hoa, kết trái để tăng độ ngọt tự nhiên cho trái.

Ngoài việc chú ý đến bổ sung dinh dưỡng cho cây, chị Thêu luôn cắt tỉa lá già, lá héo để tạo độ thông thoáng cho gốc cây giảm nấm bệnh. Bên cạnh chị luôn có người chồng ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, đồng hành cùng chị trong suốt 6 năm vừa qua. Vì thế, thành quả có được của ngày hôm nay luôn có sự hiện diện của ông xã.

Đậu đũa.

Dưa bở.

Chị Thêu còn trồng thêm hoa làm đẹp tổ ấm.

Khu vườn trên cao vừa giúp gia đình chị luôn cảm thấy thoải mái, yêu hơn tổ ấm của mình khi về nhà vừa là khoảng xanh trong để mọi người có thể thư giãn, giải tỏa những căng thẳng sau những giờ làm việc vất vả, mệt nhọc bên ngoài.

Theo Afamily/Helino