Ông bố Bình Dương làm 'công viên bò sát tiền sử' 1.400 m2 cho con

Những sinh vật như trong vườn thú tiền sử, bề ngoài dữ tợn, nhưng đều chỉ ăn thực vật, hiền lành, quấn người. Trong số này, chú rùa châu Phi bạch tạng được anh Nam cưng nhất. Đây là loài có thể sống tới 150 tuổi, có kích thước bằng một con heo. Có lần rùa bị bệnh, anh đi gần 100 km từ nhà lên TP HCM tìm bác sĩ, nhưng không có ai am hiểu về bò sát. Sau cùng anh tự nghĩ ra cách nội soi để lấy khối bệnh ra, cứu sống nó

Chiếm tỷ lệ lớn trong vườn nhà anh là những con cự đà Beared Dragon, to cỡ bàn tay người lớn. Cự đà chỉ xù lên khi muốn dọa kẻ thù, không bao giờ chủ động tấn công ai. Do vậy, anh Nam để chúng đi lại tự do trong sân.