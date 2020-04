Nữ du học sinh Nhật Bản cải tạo nhà trọ cũ kỹ thành nơi vừa đẹp vừa sang, chi phí mới là điều bất ngờ nhất

Cuộc sống tự lập của một du học sinh đòi hỏi các bạn ấy phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Từ việc ăn ở, sinh hoạt, đi lại đến chuyện trường lớp, học hành đều tự mình thu xếp, phân bố hợp lý. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay, thay vì về nước , một số bạn du học sinh vẫn quyết định ở lại trời Tây, tiếp tục học tập và tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh.



Ngoài ra nhờ khoảng thời gian này, một số bạn du học sinh cũng bắt tay vào F5 không gian sống, trang trí nhà cửa, phòng học của mình vừa xinh xắn vừa tiết kiệm. Với quyết định ở lại Nhật Bản, gần đây một cô bạn du học sinh đã khiến cộng đồng mạng mê mẩn với cách decor căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, chill hết sức.

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khiến nhiều người có động lực F5 căn phòng của mình ngay lập tức.

Liên hệ với Nguyễn Thu Thuỷ, cô bạn sinh năm 1998 đang là sinh viên năm 2, theo hệ học bổng toàn phần của Đại học Toyo, Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, trước đó Thuỷ từng học ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Thuỷ cho hay: "Ở Nhật, mình vừa đi học vừa đi làm, công ty mình làm ở trung tâm Tokyo nên theo lệnh Chính phủ đã đóng cửa đến khi hết dịch, mình không thể đi làm thời điểm này. Nghề tay trái của mình là tour guide freelancer (hướng dẫn viên du lịch tự do) nhưng dịch bệnh kéo dài mình tạm nghỉ bởi không có ai đi du lịch. Nhà trường đang lùi lịch khai giảng kỳ mùa xuân tới ngày 27/4, dự định học online đến hết kỳ xuân, mùa thu thì chưa có kế hoạch cụ thể tuy nhiên may mắn mình có học bổng bao gồm cả chi phí hỗ trợ hàng tháng nên về mặt tài chính mình vẫn ổn định, tự lo liệu, xoay sở được."

Tất cả đồ decor trong nhà đều do nữ du học sinh tự chuẩn bị, sắp xếp phù hợp nhất.

Ngoài lúc đi học, nữ du học sinh còn làm hướng dẫn viên, chụp hình, trò chuyện, ăn uống, mở rộng mối quan hệ nhiều du khách nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ dịch Thuỷ đã tìm kiếm những trang web cho đồ free hoặc bán giá rẻ, tham khảo các blog decor rồi tự lên ý tưởng concept cho nhà mình cùng với sự hỗ trợ của bạn thân.

Công cuộc F5 căn nhà hoàn thành sau khoảng hai tuần, Thuỷ nói: "Khi đăng loạt ảnh vào các hội nhóm, mọi người phản hồi tích cực mình rất vui, kiểu có động lực ghê gớm. Thực ra việc trang trí nhà cửa ở Nhật, đặc biệt là Tokyo rất kinh dị, những bạn phải tự trang trải sẽ vô cùng khó khăn, nhưng mình đã cố gắng tìm những đồ decor free hoặc giá rẻ để tiết kiệm chi phí."

Nữ du học sinh tâm sự về cơ bản cuộc sống lúc này tại Nhật của cô bạn khá ổn định, duy chỉ khó khăn nhất ở việc kết thúc hợp đồng thuê nhà, phải chuyển nhà đúng những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đến chỗ ở mới, Thuỷ đã chủ động di chuyển bằng taxi, không đi tàu và phương tiện công cộng đông người nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn nhất cho bản thân.

Nguyễn Thu Thuỷ - du học sinh tại Đại học Toyo, Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

"Ngày mình chuyển qua nhà mới là ngày có Sakura trong tuyết ở Tokyo, hiện tượng chưa xảy ra nhiều năm rồi, ngoài đường tuyết trơn trượt, người ta rào đường nên phải đi đường vòng, khá vất vả nhưng mà thật sự rất đẹp quá. Tụi mình đã ra công viên gần nhà đắp người tuyết với chụp hình.

Ở nhà nghỉ dịch, mình sống lành mạnh hơn, cũng dư giả thời gian nên mua cây mua hoa về trồng, decor nhà cửa, đọc sách, tập yoga, nấu ăn hằng ngày. Nếu trời nắng đẹp thì tranh thủ ra ngoài đi dạo gần nhà, chụp hình, buổi tối mình thường dành thời gian cho vài khóa online, khóa học của MIT và ôn lại tiếng Nhật.", nữ du học sinh cho biết.

Thuỷ kể thêm tổng chi phí cho cuộc cải tạo nhà cửa này tầm khoảng 6 triệu, cô bạn còn dự định sau khi hết dịch sẽ cố gắng decor thêm những góc còn trống, hoàn thiện hơn ý tưởng ban đầu của mình. Tuy ở Nhật, công ty, cửa hàng đóng cửa, ở các phố trung tâm vắng vẻ hẳn nhưng Chính phủ Nhật cũng đưa ra quyết định hỗ trợ cho tất cả mọi người dân đang ở Nhật, bao gồm cả du học sinh và người nước ngoài. Thuỷ hy vọng người thân, gia đình ở Việt Nam có thể yên tâm vì cô bạn đang cố gắng tự chăm sóc cho bản thân một cách tốt nhất.

Cô gái khiến cộng đồng mạng rần rần xin bí quyết decor nhà cửa.

Theo Diệu Thu/Tổ quốc