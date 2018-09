Nữ ca sĩ Tia Hải Châu nuôi 3 chú chó trong ngôi nhà 200m2

Tầng lửng được sử dụng làm nhà bếp và ăn uống của gia đình.

Tia cho biết mẹ cô sắm sửa và trang trí các vật dụng làm bếp theo ý muốn của bà.

Nữ ca sĩ yêu thích nhất góc bếp trong ngôi nhà. Do ăn chay trường và bận rộn lịch diễn, Tia Hải Châu thường vắng mặt trong các bữa cơm. Thương con gái, mẹ cô luôn chu đáo chuẩn bị sẵn những món chay mỗi ngày.

Mọi thứ trong nhà của Tia đều khá giản dị.

Là một người hướng nội, Tia muốn không gian riêng tư ít đồ đạc, bài trí đơn giản để không bị vướng bận muộn phiền. Vì thế, phòng ngủ của cô chỉ có giường, tủ đầu giường, bàn trang điểm và một cây đàn guitar.

Tia Hải Châu thường ngồi đánh đàn một mình để tìm kiếm cảm xúc trong âm nhạc.

Những chiếc kệ trang trí trở thành điểm nhấn cho ngôi nhà.

Tia Hải Châu sinh năm 1993, đoạt quán quân 'The winner is - Tôi là người chiến thắng' năm 2013. Cô phát hành đĩa đơn đầu tay 'Out of control' năm 2014, trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm hàng đầu thế giới Universal Music. Năm 2016 Tia Hải Châu tiếp tục tham gia cuộc thi 'Sing my song'.