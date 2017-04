Nhà vườn đẹp như cổ tích rộng 3ha của cặp vợ chồng Hà thành

Khi ngắm ngôi nhà vườn xinh xắn của gia đình chị Nguyễn Hằng, chắc chắn ai cũng sẽ ao ước được sở hữu chốn đi về bình yên, dịu dàng đến vậy.

Khi bước chân trần trên thảm cỏ, cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của đất trời, và lặng lẽ lắng nghe âm thanh trong trẻo của khung cảnh thiên nhiên, được ngắm nhìn muôn hoa khoe sắc hương rực rỡ, mọi người sẽ dễ dàng quên đi mong ước có một ngôi nhà xinh xắn ở chốn phồn hoa đô hội, để được về với thiên nhiên, nguồn cội, để sống một cuộc đời thanh đạm, bình yên rất đỗi thôn quê này.

Chị Nguyễn Hằng, chủ nhân của khu vườn rộng 3 ha.

Ngôi nhà được vợ chồng chị Nguyễn Hằng xây dựng trên mảnh đất rộng 3 ha. Ngần ấy diện tích đủ để anh chị có thể thỏa sức thể hiện tình yêu đối với cỏ cây, hoa lá của mình. Cũng với ngần ấy diện tích, để mảnh đất rộng trở nên xanh tươi, rực rỡ và tràn đầy sức sống trải qua bốn mùa, cũng là bao cố gắng vun vén, cố gắng dành thời gian cải tạo, trồng và chăm với mồ hôi công sức đổ ra không thể tính được bằng tiền.

Ngôi nhà vườn xinh xắn được thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, gần gũi với tự nhiên.

Toàn bộ phần tường trước được sử dụng chất liệu kính để kết nối với thiên nhiên bên ngoài.

Hiên nhà được nhấn nhá bằng kệ gỗ.

Điểm tô trên kệ là những giỏ hoa, cây cảnh.

Từ hiên nhà có thể nhìn ra khoảng sân vườn rộng rãi.

Cũng bởi tình yêu cây từ ban công nho nhỏ của tổ ấm gia đình hàng ngày, vợ chồng chị Hằng đã quyết tâm bỏ công việc làm quản lý trong lĩnh vực ô tô và dược để “về quê” sống cuộc đời an nhiên, tự tại.

Chia sẻ về lý do nghỉ việc về quê sinh sống, chị Hằng cho biết: “Chị tâm đắc nhất với câu nói trong cuốn sách Cuộc cách mạng một cọng rơm đó là: Con người cũng là động vật mà con vật chỉ có ba việc thôi, đó là ăn, chơi và ngủ. Những con vật trong tự nhiên ăn thì ăn sạch, chơi thì chơi bất cứ lúc nào chúng thích và ngủ khi cơ thể muốn. Con người là động vật cao cấp: Ăn thực phẩm không an toàn, ít thời gian cho chơi, ngủ hiếm khi thảnh thơi…”. Đó là một trong những lý do anh chị đã rời công việc thành phố về làm nông dân.

Không gian phòng khách được chọn lựa gam màu trầm, ấm với nội thất chủ yếu bằng gỗ.

Vẻ đẹp ấm cúng, gần gũi của không gian tiếp khách.

Bàn trà được thiết kế theo phong cách truyền thống.

Kệ đựng đồ đẹp ấn tượng.

Góc thư giãn, đọc sách tĩnh lặng, yên bình.

Kệ đựng sách hình tổ ong đẹp bình dị trên tường.

Mỗi góc nhà đều có sự hiện diện của thiên nhiên.

Ngôi nhà nhỏ xinh được thiết kế một tầng với diện tích vô cùng rộng rãi với các khu vực chức năng được kết nối liền mạch. Bất kỳ khu vực nào đều có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xanh tươi bên ngoài. Những không gian được trang trí đơn giản với nội thất gỗ, đồ gia dụng và phụ kiện trang trí cũng được anh chị cố gắng chọn lựa với tiêu chí gần gũi với tự nhiên nhất có thể.

Căn bếp với thiết bị gia dụng hiện đại.

Góc ăn uống đẹp ấm cúng, sum vầy.

Điểm tô bằng khăn trải bàn với họa tiết truyền thống.

Kệ di dộng.

Chị Hằng là người yêu thiên nhiên và rất thích cắm hoa. Do vậy, dù bận rộn với công việc chăm sóc vườn tược nhưng chị vẫn dành thời gian để chăm chút nhà cửa, dọn dẹp và không thể thiếu công việc cắm hoa tươi trang trí không gian mỗi ngày.

Hoa giấy tam sắc điểm tô góc sân thêm rực rỡ.

Góc trò chuyện ngoài trời rực rỡ sắc hoa.

Khi nhà có khách, chị lại đặt bàn ghế gỗ, thêm những chiếc gối tựa xinh xinh.

Dải hoa tạo nét nhấn rất duyên cho khu vườn.

Không gian vườn được chị Hằng thiết kế, quy hoạch để trồng cam canh, bưởi diễn. Vườn nằm ở chân dãy núi Ba Vì với khí hậu trong lành, nước giếng khoan qua hơn 30m đá xanh. Khi bơm lên mát như nước tủ lạnh, kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn uống tại vòi. Vườn đủ các điều kiện thuận lợi để áp dụng phương pháp nông nghiệp tự nhiên của Nhật.

Ngoài vườn cây ăn quả, vợ chồng chị Hằng còn dành một phần diện tích khá lớn để trồng hoa. Chị trồng khá nhiều hồng và các loài hoa theo mùa, giúp khu vườn bốn mùa lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa. Trong vườn, chị Hằng trồng nhiều nhất là hoa lan và các loại hoa trà. Đặc biệt là Trà phấn cung đình.

Vườn cam canh đang mùa thu hoạch.

Chị trồng cây theo phương pháp "thuận tự nhiên".

Chị Hằng dành một góc để trồng rau.

Ao chum thả súng.

Phong lan đang mùa khoe sắc.

Hồng rực rỡ một góc vườn.

Chị Hằng trồng rất nhiều loại lan.

Chị đặc biệt yêu thích phong lan.

Từ khi “bỏ thành phố về quê”, vợ chồng chị Hằng cũng sống theo phong cách tối giản từ ăn đến mặc với phương châm "Càng đơn giản càng hạnh phúc". Cả hai vợ chồng đều rất thích tự tay trồng cây và tạo cảnh quan cho khu vườn. Chị Hằng cho biết, những ngày trời mưa, rảnh rỗi thường tự thưởng bằng cách ngồi vẽ trang trí trên các chất liệu đá, sỏi, gỗ trong vườn.

Chị Hằng tâm sự, để xây ngôi nhà chỉ mất khoảng 3 tháng nhưng để khu vườn đẹp lãng mạn, yên bình như hiện tại, vợ chồng chị đã bỏ ra khoảng 2 năm với biết bao mồ hôi, công sức. Trang trí vườn đối với anh chị đã trở thành thói quen, trở thành tình yêu của vợ chồng chị đối với tổ ấm của mình.

Mỗi khi rảnh rỗi, vợ chồng chị lại tỉ mẩn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật xinh xắn.

Nét duyên từ những viên sỏi.

Một góc bình yên.

Nét độc đáo của khu vườn đến từ những điều bình dị.

Theo Tri thức trẻ