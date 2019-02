Nhà 7 tỷ vừa tậu của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm sau chục năm ở thuê

Do bận rộn với lịch diễn nên hầu nhưng mọi thứ trong nhà đều do vợ Bảo Lâm một tay lo liệu. “Từ xin giấy tờ, liên hệ nhà thầu, giá cả vật liệu... đến khi hoàn thiện và bày trí nội thất đều do một tay cô ấy. Hai vợ chồng ban đầu chỉ cầm tổng cộng 500 triệu đã quyết định xây nhà. Xây tới đâu, chúng tôi cày và đắp tiền tới đó. Đến giờ thì mọi thứ cũng hoàn thiện được 80%, tôi đã có thể yên tâm phần nào”, anh hồ hởi khoe.