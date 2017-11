Ngôi nhà vườn xanh mát bóng cây của nữ giảng viên đại học chỉ cách Hà Nội 30 phút chạy xe

Khi có cơ hội được ngồi trên xe thong dong rời khỏi trung tâm thành phố, bật một bản nhạc quen thuộc với những nốt tình ca, thêm một vài câu chuyện về cuộc sống là đủ để đưa tôi dừng chân ở một không gian yên bình, hoàn toàn khác chốn thị thành tấp nập và ồn ào.

Ngôi nhà vườn được cô Chu Thị Thanh Tâm mua đất và làm nhà cách đây 3 năm. Cô Tâm hiện là giảng viên môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhờ một người bạn đồng nghiệp giới thiệu, cô Tâm “có duyên” với mảnh đất này, nơi mà lần đầu tiên cô đặt chân đến chỉ có chè và mấy cây vải. Đến đây, gặp những người hàng xóm xởi lởi, đôn hậu, gặp một màu xanh bạt ngàn của thiên nhiên và lòng hiếu khách của người địa phương, cô Tâm quyết định chọn mảnh đất này để làm nhà.

Cô Chu Thị Thanh Tâm đã dành nhiều thời gian và tâm sức để cải tạo mảnh đất trống thành không gian ấm cúng, xanh tươi.

Lối vào nhà xanh mát cây cỏ, thân thuộc với cổng màu trắng.

Xung quanh nhà được trồng cỏ tạo thảm xanh đẹp mắt.

Chỉ với khoảng 45 phút chạy xe, từ con đường thẳng tắp của thủ đô đến đường mòn qua những đồi chè xanh tươi, những cánh đồng lúa đang thì con gái, tôi được tận hưởng trọn vẹn cảm giác như về với chính quê mình, về với những ngọt ngào thuở ấu thơ, bên ao chum trong trẻo, bên những rặng cây rì rào tiếng gió, bên hiên nhà nhìn ra khoảng núi đồi xa xăm tít tắp…

Ngôi nhà được sơn màu tím dịu dàng.

Ao chum được thiết kế khá mềm mại.

Chiếc cầu đẹp nổi bật.

Lối đi rải sỏi, đá.

Ao được vợ chồng cô Tâm trồng sen, súng.

Những bụi cây nở hoa tím rực rỡ.

Vốn là người yêu thiên nhiên, muốn được sống trong không gian điền viên, cô Tâm quyết định mua đất để xây tổ ấm cho gia đình mình ở đây, nơi mà cô có thể trồng rau quả sạch, có thể trang trí nhà cửa theo cách của mình, tự tạo những góc tiểu cảnh, những nơi thư giãn đượm hồn quê.

Cô Thanh Tâm cho biết: “Trước khi xây nhà tôi đã định vị rõ ràng những nhu cầu của bản thân và gia đình. Sau đó tìm hiểu các kiểu nhà có sẵn trong và ngoài nước trên mạng phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Cuối cùng quyết định chọn kiến trúc sư để hiện thực hóa ý tưởng của mình”.

Bậc thang được sơn nhiều màu.

Không gian đẹp nên thơ nhìn từ trên tầng thượng.

Khoảng sân vườn trên tầng thượng được thiết kế ấn tượng.

Ngôi nhà được thiết kế đơn giản từ kiểu dáng đến cách bố trí các khu vực chức năng. Ngoại thất của ngôi nhà được sơn màu tím nhạt, gam màu đủ để tạo vẻ đẹp nổi bật, đủ duyên dáng và lãng mạn khi hòa mình cùng thiên nhiên xung quanh. Cô Thanh Tâm giới thiệu về ngôi nhà của mình: “Căn nhà tôi xây có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 toilet. Tôi trình bày với kiến trúc sư về tình yêu cỏ cây hoa lá. Bởi vậy, KTS đã khéo léo thiết kế tất cả các cửa sổ đều rộng, bình minh nằm trên giường là thấy ánh sáng, hoa lá cùng tiếng chim ríu ran. Thậm chí từ nhà vệ sinh cũng có thể view rất nhiều cảnh đẹp”.

Ao chum tạo nét thơ mộng cho không gian nhà vườn.

Ngôi nhà có hướng được lấy theo tuổi của vợ chồng cô Tâm là hướng Tây Bắc. Cũng nhờ vậy, ngồi hóng mát, thư giãn ở hiên nhà hay thảnh thơi làm vườn trên tầng thượng cũng có thể ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của núi Ba Vì. Cô Tâm chia sẻ thêm: “Nhờ view đẹp như vậy nên tôi đã say mê chụp không biết bao nhiêu ảnh chiều hoàng hôn ở đây, lúc rực lên những tia nắng quái, lúc lãng mạn với màu tím hồng êm dịu, lúc mang cả bầu trời như dát vàng xuống hồ nước cạnh nhà”.

Không gian bên trong được bố trí rộng thoáng với các ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Phòng khách được thiết kế đơn giản.

Kệ đựng đồ bằng gỗ mộc màu tối làm nổi bật những chi tiết trang trí vô cùng xinh tươi.

Cô Tâm có sở thích đặc biệt là cắm hoa nên từ phòng khách, bếp ăn đến toilet đều được cô trang trí với những tác phẩm vô cùng tinh tế. Mọi khu vực chức năng bên trong đều được thiết kế mở để được sống thật gần với thiên nhiên, với đất trời.

Những lọ hoa đẹp rực rỡ trong nhà.

Hoa là một phần cuộc sống bởi chủ nhân của ngôi nhà vô cùng yêu thiên nhiên.

Phòng tắm được thiết kế đơn giản, tinh tế.

Không gian sân vườn do kiến trúc sư Đặng Triệu Thắng, người am hiểu về nhà vườn nên đã dễ dàng giúp chủ nhân của ngôi nhà tạo nên cái “đẹp” ở bất kỳ góc nào của căn nhà. Mặt trước nhà hướng Tây Bắc có cảnh núi Ba Vì, phía sau có vườn bưởi nhà hàng xóm và lan can hoa leo.

Đầu hồi phía cổng vào là khu vườn và hồ nước nhỏ, có chiếc cầu xinh xắn bắc qua con suối nhân tạo. Kiến trúc ban đầu làm gara ô tô bây giờ được cô Tâm chuyển xe ra vị trí khác lấy chỗ làm nơi ngồi thư giãn bên hồ và giàn gấc phủ kín màu xanh trĩu quả. Đầu hồi nhà bên kia cũng là vườn chạy xung quanh nhà và vườn là con đường rải sỏi.

Gara để ô tô được cô Tâm phủ xanh bằng giàn gấc và tạo góc thư giãn cho gia đình.

Bộ ghế bằng gỗ đẹp giản dị, bình yên bên hông nhà.

Ngoài vườn cây, ao chum cùng những tiểu cảnh dịu dàng phía trước nhà, cô Tâm dành diện tích sân vườn để nuôi gà và một số con vật khác. Cô Tâm trồng rau quả sạch, trồng những khóm hoa dịu dàng để giữa nền cỏ xanh, giữa những tán cây rợp bóng mát được điểm tô những sắc màu rực rỡ.

Trên mảnh đất rộng “mênh mông” ấy, cô Tâm trồng thêm chuối, táo, đu đủ, ổi, khế, chanh, cam, quất hồng bì, mít, bưởi… Trong vườn còn có nhiều loại cây thảo dược, gia vị như tía tô, sả, gừng, lá lốt, bạc hà… Vì còn bận rộn với công việc đi dạy nên cô Tâm thường nhờ người dọn vườn, nhặt cỏ. Cô tranh thủ dành trọn ngày cuối tuần để làm vườn.

Lối vào vườn xinh xắn.

Khế trĩu quả.

Đu đủ trong vườn.

Dòng suối nhỏ mang sự bình yên, thơ mộng đến cho khu vườn.

Ớt sai quả.

Sau những vất vả là yên vui, sau những giờ đổ mồ hôi là niềm hạnh phúc trào dâng đến khó tả, đó là được tự tay thu hoạch những gì mình đã gieo trồng, tự tay gặt hái và tận hưởng thành quả lao động của mình.

Theo Afamily/Trí Thức Trẻ