Ngôi nhà hình khiên trên phố Linh Lang khiến báo Tây không tiếc lời khen ngợi

Mỗi một ngôi nhà lại mang trong nó những câu chuyện khác nhau. Có ngôi nhà, bề ngoài rõ đơn sơ nhưng bên trong là cả một sự bùng nổ đến từ nội thất thông minh và cách bài trí vô cùng khoa học. Nhưng cũng có những ngôi nhà hút mắt người ta từ cái nhìn đầu tiên và càng khiến người ta bất ngờ nhiều hơn nữa khi bước vào không gian bên trong.

Ngôi nhà mang tên The Shield với mặt tiền như tựa một cái khiên chính là kiểu nhà thứ 2. Nằm trên phố Linh Lang, Ba Đình vốn yên tĩnh, nhiều cây xanh với kiểu nhà chia lô đặc trưng của Hà Nội, The Shield tựa như một cơn gió mới mẻ, khác biệt và tràn đầy năng lượng. Có lẽ bởi thế, khi được đăng tải trên trang kiến trúc Archdaily, ngôi nhà này đã nhận được hàng trăm like tán thưởng.

Bề ngoài ngôi nhà gây ấn tượng với khung thép trang trí hình cái khiên.

Khoảng sảnh dẫn vào nhà ấn tượng và vô cùng thoáng đãng.

Được thiết kế để vừa làm nhà ở, vừa là cửa hàng bán đồng hồ cao cấp nên ngôi nhà này rất chăm chút về hình thức. Ở mặt tiền, ngoài tạo hình của chiếc khiên, các mảng trang trí hình bánh răng động cơ đồng hồ vô cùng đặc trưng đủ khiến người ta có ấn tượng ngay lập tức.

Những tấm thép được tính chế với họa tiết động cơ đồng hồ khiến người nhìn khó có thể rời mắt.

Tầng 1 và ban công tầng 2 của ngôi nhà được biến thành phòng trưng bày và bán sản phẩm. Ở tầng này, sự tương phản giữa màu sắc nền sàn và lối dẫn những cánh cửa vòm nhọn ở các khu vực tạo nên các nhìn rất thu hút. Chưa kể chi tiết bánh răng đặc trưng của động cơ đồng hồ xuất hiện ở cánh cửa, tủ trang trí còn mang đến một tổng thể chung đậm chất industrial.

Các phòng trưng bày được thiết kế ấn tượng với mái vòm nhọn.

Đường dẫn đến các phòng với màu sắc khác biệt tạo thành điểm nhấn cho ngôi nhà, đồng thời cũng giúp tách bạch giữa không gian bàn hàng và nhà ở.

Phòng trưng bày ấn tượng.

Cầu thang lên khu sinh hoạt được giữ nguyên.

Thiết kế mộc mạc của phòng tư vấn ăn nhập hoàn toàn với lối kiến trúc industrial của tầng 1.

Những điểm nhấn trang trí mang họa tiết động cơ đồng hồ.

Sơ đồ thiết kế của ngôi nhà.

Cái hay của ngôi nhà này là dù sử dụng nhiều chất liệu thép nhưng vẫn nhẹ nhàng và lãng mạn đến kì lạ. Đặc biệt dù vừa là cửa hàng, vừa là nơi sinh hoạt nhưng không gian của 2 khu vực vẫn tách bạch và rất hợp lý.

Theo Afamily/Trí Thức Trẻ