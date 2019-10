Ngôi làng có kiến trúc như của người ngoài hành tinh ở Đan Mạch

Brondby Garden toạ lạc tại ngoại ô thủ đô Copenhagen, Đan Mạch với tên đầy đủ là Brondby Garden City hay Brondby Haveby. Đây là nơi có những khu nhà vườn được sắp xếp theo hình tròn, tạo nên một ấn tượng thị giác đáng kinh ngạc. Nói với tờ Design You Trust, nhiếp ảnh gia Henry Do chia sẻ: "Trong chuyến thăm thủ đô Copenhagen xinh đẹp của Đan Mạch, tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng tưởng như thuộc về nền văn minh của ngoài ngoài hành tinh". Ảnh: Henry Do.