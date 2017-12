Nghỉ lễ Sapa rét đậm, 35.000 khách vẫn ùn ùn đổ về tham quan

Bất chấp giá buốt, dòng người đổ về Sapa nghỉ Lễ vấn rất đông. Ảnh Hoàng Thu

Sáng ngày hôm nay (31/12), thông tin từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Lào Cai giảm xuống 16 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) rét hơn 15,3 độ C; vùng núi Bắc Hà rét hại 10,2 độ C; Sa Pa giảm tới 7,3 độ C.

Ngày và đêm 31/12, không khí lạnh tác động đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

Dự báo đêm nay, nhiệt độ thấp nhất xuống mức 14 - 16 độ C, vùng núi 8 - 10 độ C, Sa Pa từ 5 - 7 độ C, đỉnh Fansipan khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Báo Lào Cai cho biết, người dân các địa phương này, nhất là các huyện vùng cao đang tích cực phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng các loại.

Bất chấp thời tiết lạnh giá, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, Sa Pa đã thu hút khoảng 13.000 lượt khách du lịch tới tham quan. Thậm chí một số cung đường đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và hết phòng ở tại khu vực thị trấn.

Đến ngày hôm nay dự kiến Sa Pa sẽ đón thêm khoảng 15.000 lượt du khách. Tổng lượng khách đến với Sapa kỳ nghỉ Tết Dương lịch khoảng trên 35.000 nghìn lượt, tăng 2.000 lượt người so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017.

Hiện, Sa Pa có gần 500 cơ sở lưu trú với trên 6.000 phòng, sức chứa khoảng 13.000 khách. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực thị trấn Sa Pa đã hết phòng.

Du khách vẫn có thể vào các khu lưu trú homestay tại các thôn, bản, hoặc khu du lịch Cát Cát, Tả Van… để tìm nơi nghỉ dưỡng.

Minh Anh