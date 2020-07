Nếu thấy con trẻ hay ốm vặt, học hành giảm sút, bố mẹ cần xem lại ngay phong thủy phòng ngủ

Người ta thường nói rằng mỗi đứa trẻ là một món quà và là niềm hy vọng của gia đình . Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Khi thiết kế một ngôi nhà mới cha mẹ cũng cần chú trọng đến phòng ngủ của bé.

Phòng ngủ của bé không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn giúp bé phát triển tư duy và tính cách. Khi thiết kế phòng cho bé bố mẹ cần chú ý nên chọn màu tươi sáng, đồ dùng cần tiện lợi và khoa học. Ánh sáng lưu thông không khí trong phòng rất cần thiết để bé có thể học tập và có sức khỏe thật tốt. Ngoài việc chú ý đến thiết kế các bậc cha mẹ cũng cần rất lưu tâm đến phong thủy phòng để bé có sức khỏe tốt, việc học hành gặp nhiều thuận lợi.

Dưới đây là những kiến thức và cách bố trí phong thủy nội thất phòng của bé, các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

1. Bố trí bàn học

Bàn học của bé nên đặt dựa vào tường để tăng sự chắc chắn, tránh việc xô đẩy gây phiền phức. Khi chiếc bàn có sự vững chắc nó sẽ củng cố tinh thần chiến đấu và học hỏi của trẻ. Những chiếc bàn học đẹp mắt cũng giúp tăng tính sáng tạo của bé.

Ngoài ra, tốt nhất không nên để bàn học của bé gần cửa ra vào, cửa sổ điều này sẽ khiến việc học của trẻ khó tập trung ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ.

2. Đặt giường trong phòng

Khi thiết kế giường ngủ cho bé nên đặt ở phía Bắc hoặc phía Nam, việc này sẽ có ích cho chất lượng giấc ngủ của bé. Giấc ngủ ngon sẽ giúp cho bé có một sức khỏe và tinh thần tốt để học tập và phát triển tư duy.

Tránh đặt giường của bé ở nơi bí và kín bởi những nơi này thường tích tụ nhiều vi khuẩn, mầm bệnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé.

Cha mẹ nên chú ý đặt giường của bé vào sát tường để tăng độ chắc chắc, đặt ở nơi có đầy đủ ánh sáng, thoáng mát. Trong phòng ngủ của bé phải có cửa sổ đón gió trong lành vào buổi sáng để không khí trong được lưu thông giúp ích cho việc tăng sức khỏe và phát triển tư duy nhận thức của trẻ.

Tuyệt đối không đặt những tấm gương lớn trong phòng của bé, điều này không chỉ gây nguy hiểm mà gương còn có tính chất phản chiếu vào ban đêm khiến bé sợ hãi và bất an.

3. Tránh để bàn ghế sau cửa

Khi đặt bàn ghế, ngoài việc dựa vào tường chắc chắn, vị trí ghế cũng cần tránh đối diện với cửa. Như chúng ta đã biết, nếu đặt bàn ghế ở sau cánh cửa sẽ khiến người ngồi dễ gặp tai nạn do việc đóng mở cửa. Ngoài ra, nếu ngồi sau cánh cửa người ngồi sẽ luôn bị cảm giác lo lắng và bất an. Vì mất tập trung và lo lắng nên sẽ gây bất lợi cho việc học tập của trẻ.

4. Đặt đèn trên bàn

Việc đặt đèn bàn phải được sắp xếp theo một mô hình liên quan đến những vật trang trí. Nên chọn đèn cho độ sáng dịu nhẹ không nên chọn đèn quá sáng sẽ gây ảnh hưởng đến thị lưc của trẻ.

Đối với các phòng cho bé gái, các vật phẩm quan trọng nên được đặt bên phải. Đối với phòng của bé trai, các vật dụng quan trọng nên được đặt bên trái. Ngoài ra, đèn bàn nên được đặt ở phía bên trái, điều này hữu ích hơn để cải thiện hiệu quả học tập của trẻ.

Thận trọng trong việc chọn nội thất phòng trẻ em

1. Phòng ngủ của bé nên thiết kế theo chủ đề mà bé yêu thích như phòng công chúa, ngôi sao, bóng đá… để tăng tích kích thích sáng tạo cũng như tạo không khí vui vẻ cho bé. Nội thất trong phòng ngủ nên bố trí một cách hài hòa, tiện dụng. Nên sử dụng những đồ dễ di chuyển và gấp lại dễ dàng để khi không sử dụng đến bé có thể gấp gọn tăng diện tích vui chơi cho bé.

2. An toàn cũng là điều quan trọng nhất. Do đó, không chỉ vật liệu được chọn phải có chất lượng cao, mà cả các cạnh và góc phải trơn tru, do đó không dễ bị thương khi chơi.

Thông tin mang tính chất tham khảo!

Theo Vietnamnet