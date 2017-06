Khu vườn hoa hồng chen nhau nở rực rỡ trên sân thượng 18m² ở Hà Nội

Khi có dịp đến thăm sân thượng với khu vườn hoa hồng của gia đình chị Phương ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi với khoảng diện tích khá nhỏ, chỉ 18m², mọi cây hoa, cành hoa đều vươn mình thể hiện sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp thanh xuân của mình.

Mỗi cành hồng khi nở đều rực rỡ, đều có sức lôi cuốn đặc biệt. Mỗi đóa hồng nở mang theo tình yêu và niềm tin vào cuộc sống của chủ nhân. Cũng bởi yêu hoa, chị Phương đã không tiếc công sức, không quản khó khọc để tạo nên vườn hoa hồng với rất nhiều màu sắc và hương thơm, mà trong khoảng diện tích ấy, nếu không có lòng đam mê, ít ai có thể làm được.

Chị Phương và "mảnh vườn" hoa hồng của mình.

Sân thượng nhỏ xíu nhưng luôn tràn ngập sắc màu của hoa hồng.

Aruze sea Rose.

Tầm xuân.

Red Coster Rose.

Hồng cúc áo.

Golden Cilebratine Rose.

Pink Coster Rose.

Misato Rose.

Chị Phương thường phải sắp xếp công việc là giáo viên kỹ năng, vun vén thời gian chăm lo cho gia đình để chăm sóc cho khu vườn nhỏ xinh của mình. Chị Phương cho biết, chị có niềm đam mê chụp hoa từ rất lâu rồi. Đi đâu gặp hoa chị cũng chụp. Cũng vì niềm đam mê đơn giản này mà chị đã quyết định trồng hoa. Khi chăm sóc hoa trên vườn sân thượng, chị cảm thấy yêu đời hơn, bởi chị vừa có thể tĩnh tâm suy nghĩ công việc hàng ngày, vừa có thể chụp những bông hồng hé nở sau mỗi sáng thức giấc.

Misato Rose.

Pink Coster Rose.

Shropshine Lab Rose.

Hồng đỏ ta.

Chị Phương trồng hồng cách đây 3 năm. Tình cờ chị có quen những người bạn có cùng sở thích, và niềm yêu hồng ấy đã “lan” sang chị. Dù cuộc sống bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng chăm sóc cho vườn hồng.

Thời gian đầu, chị Phương chủ yếu trồng hồng nội. Sau một thời gian, chị mua thêm nhiều giống hồng ngoại về trồng. Những cây hồng ngoại thường nở hoa rất thơm, sai hoa, lại khỏe mạnh ít cần chăm sóc. Hiện tại, ngoài việc trồng hồng, chị Phương còn biết cách giâm cành nhiều giống hồng. Chị cũng thường chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình trồng giúp những ai có cùng đam mê, sở thích tự tin hơn khi trồng.

Golden Cilebratine Rose.

Bạch trà.

Misato Rose.

Honey Jam Rose.

Shropshine Lab Rose.

Tỉ muội nanh hồng.

Sister Elizabet Rose.

Vineyard song rose.

Hồng tường vy.

Chị Phương cũng cho biết, vì sân thượng nhỏ, thiếu nắng nên chị thường xoay chuyển cho các cây hồng đủ nắng, và đủ thông thoáng để có thể ra hoa ổn định, khỏe mạnh.

Để hồng sai hoa, khỏe mạnh, ít sâu bệnh, chị thường cố gắng sắp xếp cây ở vị trí có đủ ánh nắng, thông thoáng. Mỗi khi phát hiện cây bị sâu bệnh, chị thường bỏ hết lá bệnh. Sau đó xịt nước để tránh bệnh cho cây.

Bên cạnh đó, hồng cũng cần giá thể đảm bảo cho cây phát triển tươi tốt. Chị thường trộn đất tơi xốp, có trấu, than vụn, thêm một chút phân trivat. Dưới đáy mỗi chậu hồng, chị dải một lớp than to để chống ẩm, tránh tình trạng cây bị ngập úng do mưa hoặc tưới quá nhiều nước.

Trong vườn hồng nhỏ xíu, xinh xinh ấy, chị Phương rất thích những giống hồng có bông nhỏ xíu, sai hoa và có hương thơm. Chính vì sở thích đặc biệt ấy, khu vườn nhỏ của chị có rất nhiều cây hồng kiểu dạng như thế.

Hồng dịu dàng nở trên sân thượng.

Misaki Rose

Hồng ả đào.

Shropshine Lab Rose.

Vineyard song rose.

Hồng ả đào.

Shropshine Lab Rose.

Hồng quế.

Chị Phương cho hay, với 18m2 ấy lại là cả thế giới tuyệt vời đối với chị. Cuộc sống của chị trong ngôi nhà nhỏ thật bình yên, tự tại. Khi đi làm về, tất bật lo toan với những bộn bề thường nhật, chị lại được trở về với niềm đam mê cháy bỏng, bên cây cỏ, hoa lá ngay trong tổ ấm của mình.

Theo Afamily/Trí Thức Trẻ