Hóa hung thành cát, muốn nghèo cũng khó chỉ bằng mẹo nhỏ với đậu đỏ

Mẹo làm túi đậu đỏ phong thủy đẩy lùi xui xẻo, hóa hung thành cát

Đậu đỏ rất bổ dưỡng, giúp giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, đậu đỏ còn là một loại vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu nghiệm mà nhà nào cũng nên có.

Theo khoa học phong thủy, đậu đỏ có màu đỏ rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn. Đây là màu sắc sẽ giúp gia chủ "rước" thêm tài lộc vào nhà, đẩy lui đi mọi điều xui xẻo, buồn phiền.

Không chỉ vậy, vận mệnh của người giữ hạt đậu đỏ sẽ đi lên theo hướng tích cực, tình duyên vào "ầm ầm", thuận buồm xuôi gió vì đậu đỏ sẽ giúp "hóa hung thành cát", kéo tài lộc vào, giúp mọi công việc đều thuận lợi.

Túi đựng đậu đỏ cất dưới gối sẽ là một vật phẩm tuyệt vời để bạn có được những điều tốt trên.

Túi đậu đỏ sẽ giúp xua tan các âm khí không tốt trong nhà

Nhất là trong giai đoạn đang là tháng cô hồn, tháng xui xẻo nhất năm nữa, túi đậu đỏ sẽ giúp xua tan các âm khí không tốt trong nhà và cả trong cơ thể, mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp đầu óc luôn được thư giãn, thoải mái hơn.

Làm "bùa đậu đỏ" hãy chọn những hạt đậu đỏ to, căng mẩy, hạt có màu đỏ thẫm, càng đỏ càng tốt và đặc biệt không được bị sâu mọt và một chiếc túi gấm nhỏ có dây rút để có thể đóng miệng túi. Nếu không kỹ càng mà lựa trúng hạt bị hư, sứt mẻ thì công dụng sẽ bị giảm đi rất nhiều, phong thủy không còn may mắn và trọn vẹn nữa.

Thả nắm hạt đậu đỏ vào túi, chú ý là đối với nam là 7 hạt, còn nữ là 9 hạt nhé! Thắt miệng túi lại và đem để dưới gối, cách một tuần thay đậu đỏ một lần.

Mẹo phong thủy này không khó, không quá tốn kém, lại có thể rước thêm may mắn về nhà, rất hay mà lại vô cùng đơn giản, tội gì mà không thử các mẹ nhỉ?

Tham khảo một vài mẹo dân gian khác để xua đuổi vận xui:

- Nếu cảm thấy trong lòng bất an, dự cảm về một điều không may sắp xảy đến. Bạn có thể ra ngoài với một miếng vải đỏ đặt trong túi hay trong ví nhưng tuyệt đối không được cho người ngoài biết về sự tồn tại của miếng vải đỏ này. Màu đỏ trong phong thủy là màu may mắn và trong trường hợp này cũng không ngoại lệ.

- Nếu những ngày qua bạn không có duyên với thần may mắn, ông bà ta khuyên bạn hãy nắm một nắm muối vào tay rồi quăng nắm muối này qua vai trái. Điều này có nghĩa là những vận xui sẽ ở lại phía sau lưng. Lưu ý nếu là nam giới thì nắm muối tay trái, nữ giới thì nắm muối tay phải.

- Bên cạnh đậu đỏ thì hoa bưởi cũng và vật phẩm phong thủy may mắn. Hãy nấu nước hoa bưởi để tắm gội, mọi điều không may mắn sẽ bị nước hoa bưởi cuốn trôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Theo Phụ nữ today