Để đồ vật này sai vị trí coi chừng phạm đại kỵ phong thủy

Thùng rác thường được coi là đồ vật nhỏ, ít được chú trọng quan tâm khi sắp xếp, bài trí căn nhà. Dù vậy, các chuyên gia phong thủy cho rằng không có gì là nhỏ bé vô dụng, do đó, nếu gia chủ đặt thùng rác sai vị trí coi chừng phạm đại kỵ phong thủy, gây ảnh hưởng tới tài vận gia đình. Do tính chất và công dụng của đồ vật này, thùng rác được coi là đồ vật chứa nhiều uế khí, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tài lộc, may mắn của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ hoàn toàn những uế khí từ thùng rác và tạo may mắn, tài lộc cho gia đình mình nếu chọn vị trí đặt thùng rác đúng cách.

Chọn đúng hướng đặt

Để đảm bảo phong thủy căn hộ tốt, tài vận dồi dào, gia chủ nên xem xét kỹ trước khi đặt thùng rác. Tuyệt đối không đặt thùng rác ở hướng Đông Bắc, theo phong thủy có thể gây ra bất hòa, tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình. Đây cũng là hướng đại diện cho người thừa kế, cháu đích tôn của gia đình, do đó, gia chủ càng nên lưu ý. Nếu đặt tại hướng Đông Bắc có thể khiến gia đình "cơm không lành, canh không ngọt", con cái khó bảo, hơn nữa ảnh hưởng tới sự nghiệp, tài lộc của người thừa kế.

Hướng Tây Bắc theo quan niệm là hướng của tài lộc, công danh sự nghiệp, do đó ở vị trí này nên đặt đồ vượng tài. Gia chủ đặt thùng rác hướng này có thể ảnh hưởng đến việc đầu tư, kinh doanh, tiền tài tiêu tán, đường công danh, sự nghiệp bị ảnh hưởng, khó thăng tiến xa.

Ngoài ra, hướng Tây Nam là hướng ảnh hưởng tới người phụ nữ trong gia đình, nhất là những người còn độc thân, chưa có gia đình. Đặt thùng rác ở vị trí này, sự nghiệp của người phụ nữ gia đình sẽ gặp trắc trở, sức khỏe sa sút, vợ chồng thường xuyên bất hòa. Hơn nữa, với những người đang độc thân, điều này còn khiến tình duyên họ thêm lận đận, khó tìm được ý trung nhân vừa ý.

Không đặt cạnh bàn làm việc

Để thuận tiện cho công việc, nhiều người hay đặt thùng rác ngay cạnh bàn làm việc. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy nhận định, đây là việc không hợp phong thủy, có thể ảnh hưởng không tốt tới gia chủ.

Hai bên làm việc được cho là vị trí của Thanh Long, là nơi nghỉ của quý nhân. Do đó, đặt thùng rác - đồ vật có tính ô uế vào vị trí này sẽ tác động tới quý nhân, ảnh hưởng tới sự nghiệp và con đường công danh. Gia chủ có thể sẽ gặp khó khăn trong công việc hoặc chật vật để tiến xa hoặc đạt được mục tiêu mình mong muốn.

Hướng đặt thùng rác hợp phong thủy

Để đảm bảo phong thủy căn nhà thông suốt, gia chủ nên chọn đúng hướng để đặt đồ vật này. Các hướng Đông Nam lệch về hướng Đông, hướng Tây Bắc lệch về hướng Tây, hướng Đông Bắc lệch về hướng Bắc và hướng Đông Nam lệch về hướng Nam là những vị trí tốt để đặt thùng rác, không lo phạm đại kỵ ảnh hưởng tới cung điền trạch, tài lộc, sức khỏe của gia đình.

Gia chủ cũng cần lưu ý, không được đặt quá nhiều thùng rác trong căn hộ, nhà ở vì những uế khí từ thùng rác sẽ nhanh chóng tích tụ, ảnh hưởng tới phong thủy căn nhà, tạo thành sát khí, từ đó khiến sức khỏe suy giảm, tiền tài tiêu hao nhanh chóng. Đồng thời, cần thường xuyên vứt bỏ rác thải, không nên để rác bẩn lưu trữ trong nhà quá lâu, vừa để lại mùi khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe vừa không tốt cho phong thủy, dễ làm hao tài, hao lộc.

Theo Doanh Nhân