Cứ tưởng đặt tủ lạnh ở đây là tiện nhất, ai ngờ thực tế lại xung khắc, nguy hiểm đủ đường

Theo các chuyên gia, đặt tủ lạnh trong bếp chưa hẳn đã hợp lý cả về mặt phong thủy lẫn khoa học. Thoạt đầu thì đúng là vị trí này rất tiện lợi cho các bà nội trợ nhưng nếu bố trí không khéo sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình.

Xung khắc trong phong thủy, dễ gặp vận xui

Theo các phân tích về yếu tố phong thủy, tủ lạnh vẫn thích hợp đặt ở phòng bếp nhất vì tủ lạnh thuộc Kim, bếp thuộc Hỏa. Vượng Hỏa thì cần sự xuất hiện của Kim tạo ra một không gian thịnh, cân bằng cho căn nhà, góp phần đem đến sự may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Tuy nhiên, chọn vị trí đặt tủ lạnh trong bếp sao cho đúng cũng là cả một vấn đề. Cụ thể:

- Không được đặt tủ lạnh gần bếp nấu, đặt cạnh hay đối diện bếp đều rất kỵ. Kim khắc Hỏa bất phân, mà bếp nấu rất nóng nên tủ lạnh gần bếp sẽ không cân bằng được không gian, đồng thời gây ra nguồn khí xung khắc khiến cho gia đình hay mâu thuẫn, cãi vã.

Gia chủ cũng vì thế luôn cảm thấy bất an về mọi việc như công việc làm ăn, tình cảm người thân trong gia đình, bạn bè… đồng thời nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy hãy đặt tủ lạnh cách xa bếp một chút, cách chỗ nấu nướng chừng 2 - 3 m là thích hợp nhất. Nếu cần phải hóa giải tủ lạnh gần bếp mà không thể đặt xa, bạn hãy dùng vật chắn ngăn cách 2 vị trí này.

- Không đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào nhà bếp, bởi ánh sáng sẽ chiếu thẳng trực tiếp vào khiến nhiệt độ cao khiến tủ lạnh hoạt động hết công suất để làm mát.

Đe dọa yếu tố an toàn cho cả nhà

Về mặt khoa học kỹ thuật, tủ lạnh đặt gần bếp nấu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nóng rất dễ gây hỏng hóc. Khói và nhiệt độ cao phát ra từ bếp nấu sẽ khiến chế độ làm mát của tủ lạnh bị ảnh hưởng, khiến tuổi thọ của tủ lạnh giảm đi.

Chưa kể nếu gia đình nào dùng bếp gas, khí gas có thể rò rỉ và khi tiếp xúc với tủ lạnh hoặc tia lửa từ bếp gas vô tình bắn vào tủ lạnh thì nó sẽ có nguy cơ bắt lửa tạo ra những vụ nổ kinh hoàng, nguy hiểm tới cả tính mạng con người. Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn có thói quen tận dụng diện tích bằng cách đặt trên nóc tủ lạnh những thiết bị nhà bếp như bình siêu tốc, lò vi sóng, máy ép trái cây hay các loại máy móc khác.

Những đồ điện tử này đặt cạnh nhau bao giờ cũng phát ra các luồng không khí điện từ vô cùng mạnh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong nhà. Chưa kể khi các đồ điện tử gần nhau người ta lại có xu hướng dùng chung luôn một ổ điện cho chúng dẫn đến tình trạng quá tải, cũng là nguyên nhân cho những vụ chập điện, cháy nổ rất nguy hiểm.

Do vậy chúng ta cần hết sức thận trọng trong việc lựa chọn vị trí đặt tủ lạnh, tránh tình trạng tiện đâu kê đấy, thích chỗ nào đặt chỗ đó mà không tính đến những yếu tố sâu xa khác. Với những thông tin như trên mong là mỗi gia đình sẽ chọn được vị trí tủ lạnh thích hợp nhất, an toàn tiện lợi cho cả nhà mà vẫn đem lại vận khí tốt cũng như tài lộc may mắn tới mọi thành viên trong gia đình.

