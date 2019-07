Con rể Tổng thống Mỹ là chủ nhà tại nơi ông Trump gọi là 'ổ chuột'

Theo Business Insider, mới đây ông Trump đăng tweet tấn công hạ nghị sĩ Mỹ Elijah Cummings và thành phố Baltimore - khu vực mà ông Cummings đại diện - bằng cách so sánh Baltimore với trại giam ở biên giới phía nam nước Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng mô tả thành phố "kinh tởm, đầy chuột bọ và những loài gặm nhấm bẩn thỉu”.

Ông gay gắt: "Tại sao có quá nhiều tiền được gửi đến khu vực của Cummings, khi nó được coi là nơi tồi tệ và nguy hiểm nhất nước Mỹ? Không một người nào muốn sống ở đó. Tất cả số tiền này đã đi đâu? Bị đánh cắp? Hãy điều tra bê bối tham nhũng này ngay lập tức”.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ chỉ ra rằng con rể ông Trump ở hữu một số dự án nhà ở tại khu vực Baltimore. Con rể ông Trump bị gọi là "slumlord" (người cho thuê những ngôi nhà ổ chuột).

Jared Kushner là con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump. Ảnh: Getty Images.





Điều tra cho thấy cư dân nơi đây sống trong những căn nhà rất tồi tệ, trần bị rò rỉ, giòi trong thảm phòng khách và nước thải bẩn thỉu ở bồn rửa nhà bếp. Nhiều người sống nơi đây kể họ bị kiện khi tìm cách chuyển đi.Một cuộc điều tra năm 2017 của ProPublica và New York Times có tên "The Beleaguered Tenants of Kushnerville" đã mô tả chi tiết cách thức hoạt động một công ty con thuộc Tập đoàn bất động sản Kushner Companies và điều kiện sống tồi tàn của cư dân mua khu phức hợp do Kushner đầu tư.

Cư dân tại đây tố cáo về những khoản phí cố định không rõ phát sinh từ đâu, nhưng họ sẽ bị đuổi đi nếu không trả đủ. Các vụ kiện cáo vẫn đang diễn ra.

Năm 2017, chính quyền hạt Baltimore thông báo con rể của ông Trump sẽ bị phạt vì căn hộ thuộc sở hữu của Kushner Companies vi phạm hơn 200 quy định.

"Chúng tôi hy vọng tất cả chủ nhà tuân thủ quy tắc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người thuê nhà, ngay cả khi bố vợ của chủ nhà là tổng thống Mỹ", các quan chức Baltimore tuyên bố vào thời điểm đó.

Theo Phương Thảo

Zing