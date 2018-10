Chuyển hàng tấn đất làm ao sen, trồng hồng trên sân thượng, mẹ HN xây "thiên đường" phủ kín hoa

Sáng sớm lên vườn ngồi nhâm nhi một chén trà nhài ấm, hít hà hương hoa thơm rồi ngắm nhìn cảnh thành phố từ sân thượng tầng 8... một ngày mới của bà mẹ đông con Trần Diệu Thúy (Hà Đông, Hà Nội) thường bắt đầu khá sớm với vô vàn những bận rộn "không tên" nhưng vẫn không thể thiếu những thú vui tao nhã giản dị ấy.

Chị Trần Diệu Thúy bên vườn sen rực rỡ trên sân thượng.

Người ta thường làm vườn trên sân thượng tầng 3, tầng 4, cũng có người ở tầng 5,... nhưng hiếm có ai "liều" đưa cả 15 khối đất, ao sen nhỏ, hàng chục gốc hồng, lan, vườn rau,... lên sân thượng tầng 8 như chị Thúy. Nắng gắt có, nóng có, không khí khô, gió, mưa, bão... cũng thừa, nhưng chưa có điều gì làm khó được bà mẹ đảm đang với niềm yêu hoa lá, cây cỏ mãnh liệt.

Đằng sau vẻ hoành tráng, rực rỡ của khu vườn rộng đến 200m2, ít ai biết rằng từ nhỏ đến lớn đều do một tay chị Thúy tự thiết kế, tính toán, mua đồ dùng. Bà mẹ đông con đến tận vườn chọn mua cây, đất trồng cũng tự đi mua và tự tay trộn.

Khu vực giữa sân thượng được chị Thúy làm mái che để đặt một bộ bàn ghế làm nơi uống trà, nghỉ ngơi thư giãn ngắm cảnh.

Đây là nơi bà mẹ đảm đang cùng gia đình tận hưởng cuộc sống, hòa mình vào thiên nhiên và thưởng thức những chén trà sen, trà nhài ngon do chính tay chị ướp.

"Thực ra mình cũng rất bận, chẳng có thời gian mà đi ra ngoài chơi, và cũng muốn tiết kiệm thời gian để khỏi phải ra ngoài nên làm một khu vườn trên sân thượng, có cây cỏ thiên nhiên tiếp thêm năng lượng cho mình..." - Chị Thúy kể.

Chị tâm sự, kỉ niệm nhớ nhất khi làm khu vườn này là khoảng thời gian phải vận chuyển đến 15 khối đất lên tận sân thượng tầng 8. "Hồi đó, 15 khối đất được chở trên 2 chiếc xe ben to rồi đổ đống rất lớn trước cửa nhà mình, ông xã đi làm về thấy vậy thì sợ quá mới hỏi ở đâu nhiều đất thế này, đất làm gì thế,...

Thế rồi gần 10 người, tời đất cả buổi tối đến 12h đêm mới hết được 15 khối đất ấy lên vườn. Ngày đó, chính mình nhìn thấy đống đất cũng phát sợ vì nó khủng khiếp quá. Đã tính toán rất kĩ để đổ đất cho vừa vặn rồi mà vẫn thiếu một ít"...

Những góc vườn thơ mộng trên sân thượng 200m2.

Hoa mười giờ đủ loại nở rực.

Đưa cả "ao" sen, súng đẹp mê mẩn lên sân thượng tầng 8

Khi làm khu vườn, chị Thúy đã tính rất kĩ càng cẩn thận, vườn trên cao thì có ưu điểm là ít sâu bệnh, nhưng nắng gió sẽ nhiều hơn, không khí khô hơn nên phải làm một ao sen nhỏ để hơi nước bốc lên tạo thêm độ ẩm cho cây, cung cấp cho cây những gì nó thiếu.

Ngoài sen trồng, chị Thúy còn cắm thêm sen cắt ở đầm về vào hồ sen nhỏ của mình cho hồ thêm đẹp.

Ngay từ đầu cũng xác định trên sân thượng sẽ trồng rất nhiều cây nên chị cùng ông xã đã tính và thiết kế kĩ độ chịu lực của căn nhà sao cho thật tốt, rồi mới tính đến việc chống thấm cho hồ sen. Việc thi công chống thấm cho cả khu vườn và bể cá trên sân thượng, chị Thúy cũng tự tìm hiểu trên mạng và hỏi ý kiến mọi người rồi tự làm.

"Mình đầu tư mua khoảng 75m2 bạt nhựa HDPE (loại chuyên lót hồ nuôi cá, bể phốt), 2kg keo dán để chống thấm cho cả khu vườn và bể cá trên sân thượng. Bể được quét chống thấm, lát gạch bóng và phủ trực tiếp bạt nhựa lên trên, cố định bằng keo".

Bà mẹ đảm cho biết, phương pháp chống thấm bằng bạt nhựa như vậy rất đơn giản, tiết kiệm mà lại cho hiệu quả cao. Bạt sau một thời gian sử dụng mà bị rách, hỏng thì có thể vá lại bình thường.

Hoa sen quan âm nở rực tinh khiết trên tầng 8.

Muốn trồng được sen thì phải có bùn. Chị Thúy đổ đất thịt vào hồ và ngâm nước tạo bùn rồi học hỏi cách các đầm hồ Tây trồng, chăm sen để áp dụng vào hồ nhà mình.

"Thường hay lên hồ Tây chọn mua sen súng nên mình quan sát thấy người ta thường hay trồng sen ở trên, nuôi cá ở dưới hỗ trợ cho nhau nên trong bể mình cũng nuôi cá để tạo môi trường tương sinh. Mình cũng tạo điều kiện để bể sen luôn có sự đối lưu không khí, tránh bể kín mít, giúp cá sinh sôi tốt hơn, sen cũng từ đó mà khỏe đẹp hơn".

Trong bể sen rực rỡ, chị Thúy trồng cả hoa súng và các loại sen như sen trắng mua ở nhà vườn, sen quan âm mua ở Văn Giang và sen Bách Diệp mua ở Hồ Tây. Thỉnh thoảng, chị Thúy cho thêm lạc tươi dúi vào gốc cây để bổ sung dinh dưỡng.

Hoa súng đủ màu...

...và hoa sen cũng đẹp không kém trong hồ sen nhỏ của chị Thúy.

"Nhiều người thường hay thắc mắc rằng tại sao mình lại trồng được sen, tại sao đến giờ này vẫn còn sen nở. Mình trả lời cực kì đơn giản, mình cứ tạo cho sen môi trường giống y như khu vực nó đang lên tốt, thì nó sẽ tốt thôi" - Bà mẹ đảm đang chia sẻ.

Vườn hồng nở rực trời trên nóc tòa nhà cao tầng

Không chỉ hoa sen mà những cây hồng trên sân thượng nhà chị Thúy cũng rất tươi tốt và cho nhiều hoa đẹp. Theo chị, cách chăm hoa hồng cũng khá đơn giản và không quá phức tạp, thậm chí chị còn thấy rất nhàn dù cây được trồng trên sân thượng tầng 8.

Ít ai nghĩ, sân thượng tầng 8 lại có thể trồng được hoa hồng vừa tươi tốt vừa cho hoa đẹp như thế này!

Đất trồng hồng được chị trộn theo tỉ lệ: 1 đất + 1 trùn quế + 2 vốc trấu hoặc xơ dừa. Cây khi mới mang về trồng vào bồn đã chuẩn bị, để cây ổn định vài hôm thì cắt hết nụ và hoa đi, chỉ tưới nước mà không bón phân.

Chị Thúy thường không bón phân gì mà chỉ chôn xuống đất chuối hoặc đậu thay đổi nhau, một tháng khoảng 1 hoặc 2 lần. Chuối thì vùi dưới gốc vài quả, đậu khoảng 4,5 bìa bóp nát rắc gốc rồi phủ đất.

Ngoài ra, thỉnh thoảng các con uống sữa còn thừa, chị hoà loãng tưới cho cây hoặc tưới bằng nước vo gạo. Mỗi năm một lần, chị cũng bổ sung cho cây khoảng 2 lạng thịt chôn góc chậu. Ai trồng đất thì chịu khó mua phân cá về bón, hoa sẽ ra cực nhiều và đẹp. Khi tưới nước cũng nên chú ý thời tiết để thay đổi cho phù hợp.

Góc vườn thơ mộng với hoa hồng mà bất cứ ai nhìn cũng muốn ghé qua, ngồi lại ngắm hoa.

"Đối với mình thì chưa thấy có việc gì gọi là khó cả..."

Chăm sóc nhà cửa, giỏi làm vườn, chị Thúy còn khiến nhiều người nể phục vì từ tấm rèm cửa, khăn trải bàn, những bộ chăn ga gối trong nhà, đến cả bộ chăn đệm Doremon cho các con,... hầu hết đều do chị đi chọn vải và cắt may. Có những thời điểm, chị cắt, may, nhồi bông một lúc vài chục bộ chăn đệm cho các con và cho những người bạn nhờ chị làm giúp.

Ngày nào đối với bà mẹ đông con cũng là ngày bận rộn, thậm chí vô cùng bận rộn, nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Cùng với bàn trà và khu vườn rực rỡ - động lực, cũng là nguồn vui nho nhỏ mỗi ngày, bà mẹ đa tài còn tiết lộ "bí quyết" giúp chị luôn làm tốt mọi việc.

"Muốn làm được nhiều việc phải có sức khỏe. Mình làm việc với cái tâm của mình, làm gì cũng có độ tập trung rất cao, có kế hoạch, giải quyết từ gốc rễ chứ không làm từ ngọn. Khi làm việc thì toàn tâm toàn ý vào công việc để làm xong sớm nhất có thể, tiết kiệm thời gian để làm việc khác. Xong việc thì mình lên uống trà, thư giãn trên sân thượng.

Đối với mình thì chưa thấy có việc gì gọi là khó cả, việc gì cũng có thể làm được. Mình luôn luôn đơn giản mọi thứ, không phức tạp mọi việc lên khiến bản thân bị rối trí, mất thời gian. Khi mình làm mọi việc với tâm thế vui vẻ, thoải mái thì sẽ không còn thấy nặng nề, vất vả nữa"...

Theo Du Jin

Eva/Khám phá