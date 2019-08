Lễ cúng xe có từ rất lâu, chủ yếu từ miền Trung trở vào, nhiều nhất là ở miền Nam. Còn miền Bắc khoảng vài chục năm nay các xe cá nhân mới nở rộ và mới có lễ cúng xe.



Để chuẩn bị cúng xe, tài xế thường rửa xe, xì khô sạch sẽ, sắp đặt trong xe gọn gàng. Trong lúc cúng xe chủ xe thành tâm cầu khẩn xe thượng lộ bình an trên từng cung đường, từng nẻo đường... Việc thắp hương trên xe với các tài xế cũng như thắp hương ở nhà. Có khác là ở nhà khấn quan thần linh, thổ địa, thì ra đường khấn thần xa lộ, quan xa lộ... với mục đích để con xe đang là cơ nghiệp của gia đình làm ăn may mắn, sai tài đắc lộc, gia đạo bình an...

Trước khi làm lễ cúng xe, các bác tài thường rửa sạch xe. Ảnh minh họa.

Việc cúng xe có những nơi đã thành tập tục, các bác tài truyền tai nhau từ đời này sang đời khác, với những bài khấn xe rất vần điệu hóm hỉnh.

Còn ngày nay có những bác tài không hiểu nhiều về tâm linh nên có gì cúng nấy, nghĩ gì cầu nấy, hoặc mời thầy, bà về cúng để "cô hồn cát đản đừng bám theo xe gây tai nạn, rủi ro", hoặc cản trở chuyện làm ăn của chủ nhân.