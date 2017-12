Chuyên gia người Nhật chỉ ra 2 nơi lộn xộn nhất trong nhà bếp và cách khắc phục

Marie Kondo là tác giả của cuốn sách "Nghệ thuật bài trí của người Nhật" đã bán được hơn 1,5 triệu bản tiếng Nhật và hơn 2 triệu bản tiếng Anh. Hiện nay, tác phẩm đã được chuyển ngữ sang 33 thứ tiếng, và liên tục đứng đầu trên các bảng xếp hạng uy tín của Amazon, New York Times, Brazilian Newspaper, German Newspaper.

Và dưới đây là cách Marie Kondo hướng dẫn cách sắp xếp lại đồ dùng nhà bếp. Cô ấy hướng dẫn xếp loại từng đồ dùng nhà bếp, từ việc gấp khăn vuông vức và xếp vào từng ô kệ sao cho chuẩn xác, gọn gàng. Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi Marie Kondo là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất có tên The Life-Changing Magic of Tidying Up, đồng thời làm nghề hướng dẫn mọi người trên toàn thế giới về cách tổ chức và dọn dẹp nhà cửa.

Khi được Marie Kondo ghé thăm, chúng tôi đã hỏi những sai lầm mà cô ấy nhìn thấy nhiều nhất trong sắp xếp nhà bếp . Chúng tôi muốn biết những nơi cụ thể nào hầu như luôn luôn là những nơi lộn xộn nhất. Và đây chính là 2 nơi lộn xộn nhất trong nhà bếp được chuyên gia nổi tiếng này chỉ ra:

Khu vực xung quanh bồn rửa bát

Mặc dù luôn đề cao những thứ đẹp đẽ xung quanh chậu rửa để làm cho các món ăn dễ chịu hơn nhưng việc bày biện quá nhiều đồ vật xinh xắn ấy đôi khi phản tác dụng. Quá nhiều thứ xung quanh bồn rửa không chỉ khiến khu vực này trở nên lộn xộn mà còn khiến bạn có nguy cơ đụng chạm vào các đồ vật bất cứ lúc nào khi bạn đến đây.

Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ có cực ít không gian để các ngăn xếp và rửa tay. Do đó, hãy luôn có một không gian nhất định dành cho xà phòng, nước rửa bát cũng như nơi để bạn rửa tay thật sạch mà không đụng chạm những đồ dùng xung quanh. Với những đồ dùng không cần thiết hãy cất vào tủ bếp để tiết kiệm không gian của gia đình bạn.

Khu vực xung quanh bếp nấu ăn

Những gói đồ ăn vặt, lọ muối, súp gia vị, hạt nêm, dầu ôliu và vô vàn những thứ gia vị khác được bày biện xung quanh bếp. Trong khi những món đồ này nên được cất gọn gàng vào tủ bếp thì bạn thường bày biện hết cả ra trên khu vực xung quanh bếp để tiện tay lấy và nấu nướng ngay khi cần.

Nếu bạn sử dụng bếp gas , bạn có thể biến nơi lộn xộn này thành hỏa hoạn vì những đồ vật được xếp quá gần và lộn xộn. Ngoài ra, việc nấu nướng có thể khiến mỡ, nước sốt phun trào ra, bám vào những món đồ này, khiến chúng trở nên dơ bẩn, cực mất thẩm mỹ và vệ sinh.

Do đó, hãy sử dụng tủ bếp gần đó để đựng những món đồ này. Đừng lười biếng mà bày biện mọi nguyên liệu, gia vị này xung quanh bếp để sắp xếp nhà bếp một cách thông minh. Ngoài ra, bạn cũng nên vứt bỏ những món đồ này sau 6 tháng sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

