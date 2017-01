Chú mèo phong thủy mang lại may mắn, giàu có mà người Nhật nào cũng có trong nhà

Maneki Neko trong tiếng Nhật nghĩa là “Mèo vẫy gọi”. Đây tên gọi của một chú mèo có xuất xứ từ Nhật Bản, mang ý nghĩa truyền thống và là biểu tưởng của phong thủy.

Hình thức vẫy tay của con mèo được cho là ra hiệu, tập hợp tiền bạc, của cải, sức khỏe và hạnh phúc cho chủ nhận của nó.

Câu chuyện kể về nguồn gốc của con mèo gắn liền với một người phụ nữ trong Imado (Nhật Bản). Người phụ nữ này rất nghèo và buộc phải bán con mèo duy nhất của bà đi mới có tiền trang trải cuộc sống.

Thật kỳ lạ, những ngày tháng sau đó, hình ảnh con mèo cứ hiện về trong giấc mơ của bà và nói với bà rằng hãy làm những con mèo bằng đất sét để tưởng nhớ tới nó.

Người phụ nữ ấy đã làm theo và làm rất nhiều con khác để bán kiếm tiền. Dần dần sau đó, người phụ nữ bắt đầu trở nên giàu có vì số tiền thu được từ việc bán mèo là rất nhiều.

Câu chuyện về nguồn gốc của con mèo vẫy tay khiến nhiều người nghĩ rằng có một mối liên quan giữa loài mèo và sự giàu có.

Màu sắc của mèo mang ý nghĩa phong thủy

Màu sắc đóng một vai trò rất quan trọng trong phong thủy và mèo Maneki Neko cũng không phải là một ngoại lệ. Mỗi màu sắc của con mèo mang đến một ý nghĩa khác nhau. Vì thế, nếu bạn muốn tìm mua một con mèo vẫy tay thì nên lưu ý:

Mèo 3 màu: Mèo 3 màu là biểu tượng của may mắn và theo phong thủy tin rằng, khi đặt con mèo 3 màu này ở một vị trí nào đó bạn mong muốn, nó sẽ thu hút sự may mắn, sự giàu có, thịnh vượng cho chủ nhân.

Mèo màu trắng: Màu trắng là màu của sự tinh khiết (trong suy nghĩ và hành động) và đem lại hạnh phúc.

Mèo màu đen: Mèo may mắn - màu giống như vệ sĩ. Chúng được sử dụng để bảo vệ, chống lại bất cứ điều gì tiêu cực và cái ác. Do đó đem đến cho người sở hữu cảm giác an toàn, thoải mái và yên tâm.

Mèo màu vàng: Trong phong thủy, màu vàng thường được sử dụng để đại diện cho sự giàu có và tiền bạc. Do đó, một con mèo vẫy tay vàng được cho là thu hút những lợi ích vật chất và tiền bạc. Bạn sẽ thường thấy mèo may mắn vàng tại những nơi kinh doanh như cửa hàng mua sắm, nhà hàng…

Mèo màu đỏ: Màu đỏ, giống như màu đen, là một màu biểu thị cho sự bảo vệ và được sử dụng để xua đuổi ma quỷ và bệnh tật. Vì thế rất tốt trong việc dùng con mèo Maneki Neko màu đỏ cho những gia đình có trẻ nhỏ.

Mèo màu hồng: Nhắc đến màu hồng thường liên tưởng đến tình yêu. Mèo Maneki Neko màu hồng giúp chủ nhân thu hút tình yêu và đem đến sự lãng mạn.

Mèo màu xanh lá: Mèo mang màu xanh lá cây biểu hiện cho sự tươi mới, hiện đại phù hợp với những người trẻ đang cần sự tập trung để học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mèo màu xanh lá cây để tránh bệnh tật.

Mèo màu xanh da trời: Mèo màu này biểu hiện cho sự hòa hợp, hạnh phúc và sức khỏe tốt.

Ý nghĩa của mỗi hình thức vẫy tay

Mèo vẫy tay trái

Mèo vẫy tay trái thường được các doanh nghiệp, cửa hàng buôn bán lựa chọn giúp thu hút khách hàng đến với cửa hàng.

Đặc biệt, mèo vẫy tay trái rất hợp với phụ nữ nên các tiệm làm đẹp hay chủ doanh nghiệp là nữ thường lựa chọn để mua.

Mèo vẫy tay phải

Mèo vẫy tay phải thường có sự liên quan đến tiền bạc và may mắn, hợp với đàn ông.

Mèo vẫy cả hai tay

Mèo vẫy cả hai tay biểu thị sự hấp dẫn và mong muốn bảo vệ.

Đặt mèo Maneki Neko theo phong thủy

Cũng như các vật dụng khác, vị trí đặt mèo Maneki Neko cũng rất quan trọng.

Nhà ở: Hướng đông nam của ngôi nhà theo phong thủy là một khu vực giàu có và thích hợp để đặt một con mèo Maneki Neko.

Công ty (doanh nghiệp): Con mèo vẫy tay thường được đặt ở gần lối vào như vậy khi mọi người bước vào thực sự có thể nhìn thấy nó. Điều đó biểu thị mèo Maneki Neko có tác dụng trong việc mời chào khách hàng.

Mèo màu trắng: Đặt ở phía bắc đem lại nguồn thu nhập cao và những cơ hội, ở phía tây làm gia tăng sự sáng tạo, ở phía tây bắc cho những người thích du lịch, khám phá.

Mèo màu đen hoặc xanh: Đặt ở phía bắc biểu thị sự thịnh vượng, ở phía đông để bảo vệ và tăng cường sức khỏe, ở phía đông nam để cải thiện đầu tư và giàu có, ở phía tây nam là để bảo vệ người phụ nữ của ngôi nhà.

Mèo màu vàng: Để phía tây giúp gia tăng sự sáng tạo, ở phía tây bắc có lợi cho người đàn ông của ngôi nhà hoặc trụ cột gia đình, ở các khu vực phía bắc giúp tăng lương hoặc cơ hội kinh doanh phát triển.

Mèo màu đỏ hoặc màu hồng: Những con mèo màu này thích hợp đặt ở bất cứ nơi đâu.

Mèo màu xanh: Đặt con mèo này ở phía đông nam để kích thích sự giàu, đặt ở phía nam để nâng cao danh tiếng và thành công.

Theo Vũ Nga

Redlotusletter, Fengshuipundit/Khám phá