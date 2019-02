Cách khắc phục các sao xấu mà không phải cúng sao giải hạn

Tháng Giêng - mùa cúng sao giải hạn

Anh Lê Anh Tuấn (Hà Nội) tâm sự, khi chưa hiểu đúng về luật nhân quả của đạo Phật, thì vợ anh cứ đầu năm lại tất tả rước các thầy bà đến nhà làm lễ cúng sao, giải hạn. Vợ anh còn tìm đến các ngôi chùa nổi tiếng về cúng sao giải hạn, chen lấn, xô đẩy trong biển người nườm nượp, mong các sư thầy giải trừ hết vận đen cho cả nhà.

Anh có tìm hiểu về đạo Phật nên bảo vợ đừng làm thế, nhưng vợ không nghe còn nói anh "vô thần", và năm nào cũng sắm cả đống vàng mã, ngựa, hình nhân... về chất đầy sân, đốt đùng đùng.

Ảnh minh họa.

Để bớt tốn kém tiền mua vàng mã đốt ra tro, anh đã cố gắng tìm hiểu về đạo Phật và biết trong đạo Phật không có ngày nào xấu hay tốt hoàn toàn, cũng không có sao hạn xấu tốt. Trong Phật giáo, chỉ có Luật Nhân quả chi phối tất cả, gieo Nhân lành thì gặt Quả tốt và ngược lại. Việc gieo Nhân ấy là cả quá trình dài lâu, cả cuộc đời, nhiều kiếp đời...

Vì thế, dường như việc cầu an giải hạn chỉ là để an tâm về tâm lý, nhưng lễ cúng sao giải hạn ở đâu cũng rất đông, từ thôn quê tới thành thị. Tháng Giêng là tháng du xuân lễ hội, gần đây thành mùa của cúng sao giải hạn. Đến chùa nào cũng thấy cảnh khói hương nghi ngút, dòng người chen lấn, xô đẩy, xì xụp khấn vái, căng thẳng, lo âu khi thấy năm nay tuổi mình dính sao xấu.

Bảng tự tính sao hạn. Ảnh minh họa.

Cách tự mình giải hạn

Nhà báo chuyên viết về vấn đề tâm linh Hoàng Anh Sướng đã chia sẻ về vấn đề này, cho rằng đức Phật không phải là vị thần linh, ngài chưa bao giờ nói hay dạy đệ tử về nghi thức cúng dâng sao giải hạn. Ngài chỉ dạy rằng: tất cả HỌA và PHÚC đều là do NHÂN QUẢ mà thành. Muốn biết quá khứ chúng ta đã gieo nhân gì thì cứ nhìn cái quả mà chúng ta đang có. Muốn biết tương lai chúng ta ra sao thì cứ nhìn cái nhân chúng ta đang gieo trồng trong hiện tại. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Tất cả đều bắt nguồn từ thân, khẩu và ý. Nhân duyên xấu do chúng ta tạo tác sẽ trổ ra quả xấu. Nhân duyên lành sẽ trổ quả tốt.

Hiểu được những điều đó và luôn tích cực thực hành chánh niệm để mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm... không gây những khổ đau, tủi hờn, bạo động cho mình, cho người - mà chỉ mang đến những hiểu biết và thương yêu thì tâm mình an, tâm mình lạc.

Ảnh minh họa.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho biết, Phật, Bồ Tát, và các bậc thánh linh... chỉ soi đường dẫn lối cho các tín chủ tự giải cứu cho mình bằng cách tu tâm tích đức, tu chuyển nghiệp dữ thành nghiệp lành mà không thể ban phước hoặc giáng họa cho bất cứ ai. Huống chi các vị thầy cúng, pháp sư, chủ sám (những người đạo lực lại quá ít ỏi, không thể sánh với Phật, Bồ Tát) thì làm sao có thể kêu thay, xin hộ cho các tín chủ được.

Thay vì theo các “thầy bà” dùng nghi lễ “dâng sao giải hạn” một cách thụ động thì người dân hãy chủ động dùng pháp đối trị tâm linh để tự mình có thể giải hạn cho chính mình:

- Không làm các việc phi pháp, không buôn bán gian lận, không tàng trữ mua bán đồ quốc cấm, không lừa đảo, không tuyên truyền tà đạo mê tín... thì quanh năm sẽ được an bình, tránh xa được vòng lao lý, hoàn toàn có thể khắc chế được tác hại tiêu cực của La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch…

- Cẩn trọng trong lời nói, thực hành nhẫn nhục, không ham danh lợi, không nói đâm thọc, không a dua, không lừa lọc thì tránh được thị phi, tránh được kiện tụng, tránh được khẩu nghiệp.

- Không khởi tâm làm ác, không đồng lõa với kẻ bất lương… thì tránh được hạn Tam tai, tránh được “đồng hành lâm khổ nạn”.

- Bố thí Ba La Mật, cứu giúp người nghèo khổ, gia ân bố đức khắp muôn loài thì khắc phục được hạn "hao tài" của sao Thái Bạch.

- Giữ tâm bình khí hòa, thực hành các thuật dưỡng sinh, không sát sanh hại mạng, từ bi, hỷ xả, thì tránh được tai ương bệnh tật, tránh được sự ám hại của tiểu nhân, khắc chế hết thảy mọi tiêu cực của La Hầu – Kế Đô và các hệ thống Cửu Diêu, Bách nạn sẽ tiêu trừ, có thể biến nguy thành an, biến Hung thành cát.

Ảnh minh họa.

Cầu xin quả tốt lành mà không chịu gieo nhân tốt lành, sợ hãi quả xấu, sợ hãi tai họa xảy đến mà không dừng tay tạo nhân xấu, thì sự cầu xin ấy chỉ là việc hoang tưởng. Phật giáo dạy rằng bất luận việc gì xảy đến cho chúng ta, đều do một hay nhiều nguyên nhân, chớ không do ngẫu nhiên, thời vận hên xui hay số mạng an bài.

Đối với Phật giáo, không có ngày nào hoàn toàn xấu, mà cũng không có ngày nào hoàn toàn tốt, mà cũng không có sao hạn xấu tốt. Nếu đi coi xăm, bói quẻ, coi sao, coi hạn, thầy nói ngày ấy tốt mà lại đi làm những chuyện không tốt lành, như ăn trộm, gây gổ, đánh nhau, giết người, chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị và ngày tốt ấy do ông thầy nói sẽ trở thành ngày xấu ngay. Như vậy ngày tốt, ngày xấu không có cơ sở, chỉ là do con người bày ra mà thôi. Nếu thường xuyên gieo nhân lành thì chắc chắn sẽ gặt quả lành, quanh năm an vui.

Ngọc Hà