Cách chọn tuổi xông đất năm Kỷ Hợi 2019 để phát tài, phát lộc

Từ xa xưa, ngay sau giờ phút giao thừa vào ngày Tết Nguyên đán người Việt đã có tục lệ “xông đất đầu năm”. Người xông đất đầu năm được các gia đình đặc biệt coi trọng với mong muốn đem lại sự may mắn, hạnh phúc, bình an… cho cả gia đình trong một năm mới.

Ngay từ thời điểm những ngày cận Tết này, nhiều gia đình đã tìm hiểu để chọn cho gia đình mình người xông đất đầu năm tốt nhất. Tuy vậy, để chọn tuổi xông đất năm Kỷ Hợi với mong muốn phát tài, phát lộc không phải gia đình nào cũng nắm được?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Phương Đông) cho biết, chọn tuổi xông đất phải lấy Vận Khí của năm làm căn bản. Cụ thể, vận khí năm Kỷ Hợi 2019 là Bình Địa Mộc, tượng của cây cỏ, có màu Xanh lá cây thì người xông đất phải có mạng là Thủy - màu xanh biển, hoặc Hỏa - màu đỏ, Mộc - Màu Xanh lá cây.

Về Thiên Can Kỷ của năm Kỷ Hợi thuộc Thổ, phải chọn người có Thiên Can Giáp (Mộc); Bính (Hỏa); Mậu (Thổ); Kỷ (Âm Thổ), Nhâm (Dương Thủy); Tân (Âm Kim) để phù hợp hoặc không khắc với Thiên Can Kỷ của năm Kỷ Hợi. Những người mạng Kim, Thổ không nên xông đất.

Sau khi quán xét theo tiêu chí trên, mang tính tổng hợp và tương sinh với Thiên Can và vận khí của năm Kỷ Hợi, mới xét đến chi tiết tốt hay xấu với gia chủ. Tuy nhiên, ngay cả khi đã chọn được các tuổi theo tiêu chí trên, thì phải loại những người năm trong Tam tai là Tỵ - Dậu - Sửu và một số tiêu chí khác phải kiêng.

Chẳng hạn chọn tuổi xông đất cho năm 1960. Nếu chọn Tân Mão xông đất, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của năm Kỷ Hợi. Nhưng Vận khí của mệnh Tân Mão thuộc Mộc, khắc vận khí của mệnh Canh Tý 1960 thì ta có thể chọn Nhâm Thìn làm tuổi xông đất.

Người xông đất đầu năm có ý nghĩa quan trọng cho một năm. ảnh TL

Xét ở các tiêu chí, những tuổi có tính tương sinh tốt với năm Kỷ Hợi 2019 như sau:

+ Thiên Can mang chữ Giáp: Dần / Thìn/ Tuất/ Thân.

+ Thiên Can mang chữ Bính: Tý/ Dần/ Ngọ/ Thân.

+ Thiên Can mang chữ Mậu: Tý/ Thìn/ Ngọ/ Tuất.

+ Thiên Can mang chữ Kỷ: Kỷ Mùi.

+ Thiên Can mang chữ Tân: Tân Mão.

+ Thiên Can mang chữ Nhâm: Thìn/ Ngọ/ Tuất/ Tý.

Bên cạnh việc chọn tuổi xông đất, theo chuyên gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh, trang phục mặc trong những ngày đầu năm mới cũng rất quan trọng. Bởi trong Lý học, Âm Dương Ngũ hành phân loại theo màu sắc. Cho nên tính kiêng kỵ theo màu sắc khá quan trọng. Cho nên đặc biệt kiêng kỵ tuyết đối hai màu Đen và Trắng. Bởi tính thuần Dương và tượng cho sao Thái Bạch của màu trắng và thuần Âm, tượng sao Nhị Hắc của màu đen.

Nếu y phục comple thuần trắng, hoặc thuần đen đều cực xấu. Ngoài ý nghĩa trên còn ý nghĩa cô Âm (Thuần đen); hoặc cô Dương (Thuần trắng). Màu trang phục tốt nhất trong năm nay, là: Xanh biển, Đỏ và Xanh lá cây.

Phương Thuận