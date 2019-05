Biệt thự mới của vợ chồng Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân khiến nhiều người "líu lưỡi" về độ hoành tráng

Mới đây, trên trang cá nhân Kỳ Hân đã hạnh phúc khoe hai vợ chồng sắp tậu nhà mới. Chân dài chia sẻ: "An cư thì mới lạc nghiệp. Mong chờ cho đến lúc nhận nhà. Chắc lúc đó dựng sạp sầu riêng bán trước nhà luôn he he."

Qua hình ảnh Kỳ Hân chia sẻ có thể thấy, gia đình cô đã sắp chuyển đến một biệt thự sang trọng, rộng rãi, có không gian đẹp.

Được biết, đây là một dự án bất động sản phân khúc trung và cao cấp, có vị trí ở ngoại thành Hà Nội. Có vẻ như cặp đôi đã hoàn thành thủ tục và chỉ mong chờ ngày nhận nhà.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân – Kỳ Hân chơi lớn mua hẳn căn biệt thự sang xịn.

Khung cảnh lãng mạn nơi cặp đôi mới mua nhà

Một số hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp được Kỳ Hân chia sẻ

Sau gần 3 năm kết hôn và đã có con trai hơn 2 tuổi, gia đình cặp đôi "cầu thủ - chân dài"- Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân tiếp tục có "tin vui".

Từ khi về với vòng tay của Kỳ Hân, gã “trai hư” thay người yêu như thay áo ngày nào đã thay đổi. Giờ đây, Mạc Hồng Quân trở thành một người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Ngoài những ngày phải tập luyện và thi đấu, Hồng Quân hầu như dành phần lớn thời gian của mình bên vợ con.

Lily (th)