Biệt thự bỏ hoang từng ở nhiều năm và căn hộ sang trọng hiện tại của Á hậu Hoàng My

Những ngày qua, phát ngôn gây sốc của Á hậu Hoàng My (một trong những thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017) về việc so sánh bão Damrey không nhằm gì so với cuộc thi hoa hậu khiến dư luận hết sức bất bình. Cô đang nhận nhiều chỉ trích gay gắt từ các nghệ sĩ.

Vũ Hoàng My đăng quang ngôi vị Á hậu I của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Không dựa dẫm vào danh hiệu của mình, nhiều năm qua Hoàng My luôn cố gắng với vai trò là một nhà hoạt động xã hội và nhà làm phim tài năng. Cô rất được công chúng mến mộ bởi tài sắc vẹn toàn, tính cách điềm đạm và đời tư sạch bóng scandal, cho đến trước thời điểm có phát ngôn "vô cảm".

Sau nhiều năm tích cóp, Hoàng My đã tự mua được cho mình ngôi nhà đầu tiên vào giữa năm 2016 tại TP.HCM. Trên trang cá nhân của mình, cô từng hào hứng chia sẻ: "Đã có căn nhà đầu tiên rồi! Nhỏ xinh, vừa đủ đựng những gì mình cần thôi. Chất lượng chuẩn, vị trí tốt, thiết kế đẹp, trên tầng cao. Hàng xóm hiền, dịch vụ tốt và cái mà ai cũng khao khát - giá dịu dàng. Căn nhà được thiết kế cũng đơn giản.

Nếu có thêm thời gian ở Việt Nam để trang trí thì sẽ mang nguyên khu rừng vào đây. Tuy không có ở Việt Nam thường xuyên để hưởng thụ cái view ra toà Bitexco sừng sững trên hai nhánh sông, hồ bơi tầng thượng tràn bờ như tắm trên đỉnh Olymper và những màn pháo hoa lộng lẫy, nhưng mỗi lần về mình sẽ làm tổ tại đây."

Hoàng My rất hài lòng với căn hộ mới tậu được vì khu nhà có chất lượng cao.

Chốn đi về của Á hậu HHVN 2010 được trang trí theo phong cách hiện đại và nhẹ nhàng, đơn giản.

Khu nhà cô ở có đầy đủ các dịch vụ đi kèm như gym, hồ bơi,...

Khu chung cư này nằm ở vị trí đắc địa với góc nhìn đắt giá ra tòa Bitexco.

Nhiều năm về trước, Hoàng My cùng gia đình sống sung túc trong một căn biệt thự nhỏ ở ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai. Cô từng về đây để quay lại hình ảnh những ngày cô chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010.

Biệt thự mà trước kia Hoàng My sống cùng gia đình.

Thế nhưng chỉ 1-2 năm sau cuộc thi Hoa hậu đó, ngôi biệt thự này đã trở nên hoang vắng, hiu quạnh đến nao lòng... Theo người dân xung quanh, mẹ của Hoàng My đã lâm cảnh nợ nần chồng chất, bị truy đòi nợ, phải di chuyển khỏi địa phương.

Căn biệt thự bây giờ ra sao, ít ai rõ. Nhưng những ngày Á hậu Hoàng My còn sống ở đây, nó được cho là đẹp nhất miền quê hẻo lánh Hưng Long.

