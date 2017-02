Bất ngờ với ngôi nhà 21 m2 xây lại từ trung tâm thương mại hơn 100 tuổi

Tầng 1 của tòa nhà có một phòng sinh hoạt chung với tivi, ghế ngồi và hệ thống máy giặt, sấy đồ cùng nhiều nhà hàng, cửa hàng tiện dụng và quán cà phê. Tầng 2 có nhiều kho chứa nhỏ để cư dân tòa nhà cất trữ đồ đạc.

The Arcade là khu trung tâm thương mại cổ nhất nước Mỹ với tuổi đời lên tới 188 năm. Tòa nhà mang kiến trúc Hy Lạp này vừa được cải tạo thành một khu chung cư với 48 căn hộ mini có giá thuê từ 800 đến 1.800 USD tùy diện tích.

Các cửa hàng tại hai tầng trên cùng của trung tâm thương mại đã được cải tạo thành những căn hộ siêu nhỏ, kích thước trải từ 21-72m2, tuy nhiên phần lớn các căn hộ đều có diện tích dưới 28 m2. Tòa chung cư mới có tên the Providence Arcade..

Mỗi căn hộ tại the Providence Arcade sẽ đầy đủ nội thất bao gồm giường ngủ phía trên tủ quần áo 4 ngăn kéo, một bàn bếp nhỏ, một chiếc sofa, một tivi 50 inch và một phòng tắm đầy đủ tính năng. Với các phòng lớn hơn, giường sẽ được tách riêng khỏi tủ đồ.

Toàn bộ không gian phòng bếp, phòng ngủ và phòng khách của căn hộ đều thông với nhau. Chủ đầu tư cũng không cho phép người thuê nhà lắp cửa ngăn cách vì luật xây dựng Mỹ không cho phép một căn hộ diện tích phòng ngủ quá nhỏ.

Ngoài các tiện nghi phòng khách, phòng bếp của căn hộ siêu nhỏ còn có tủ lạnh, lò vi sóng, bồn rửa và máy rửa bát nhưng không có bếp và lò nướng do cư dân không được khuyến khích sử dụng lửa. Với các món ăn không thể chế biến bằng lo vi sóng, cư dân có thể xuống các nhà hàng ở tầng 1.

Khung cảnh tại trung tâm thương mại the Arcade khi còn đông đúc khách mua sắm. Do trung tâm này không có thang máy và thang cuốn nên các cửa hàng tại tầng 3 và 4 rất hiếm khách ghé qua, đây chính là lý do hai tầng này được chọn để cải tiến thành căn hộ mini còn tầng 1 tiếp tục được sử dụng để cho thuê kinh doanh.

Theo Ngô Minh

Zing