Ban công rực rỡ hoa hồng ai ngắm cũng "phải lòng" của bà mẹ trẻ ở Quảng Ninh

Ngắm ban công nhà chị Vân Khánh khiến những người yêu hoa không ít lần thầm ước mình cũng sở hữu một khu vườn đáng yêu dịu dàng như thế.

Chị Vân Khánh, chủ nhân của vườn hồng rực rỡ ở ban công khiến nhiều người mơ ước.

Vốn là một người phụ nữ yêu hoa chị Vân Khánh, bà mẹ trẻ hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh đã biến ước mơ của mình thành hiện thật khi cố gắng sắp xếp khoảng diện tích nhỏ xinh ở ban công thành một vườn hoa hồng xinh xắn, đáng yêu để thỏa niềm đam mê của mình.

Ban công nhiều nắng là điều kiện thích hợp cho hoa hồng phát triển.

Chị Vân Khánh chia sẻ kinh nghiệm trồng hồng, quan trọng nhất là giá thể. Chị sử dụng các thành phần căn bản như đất, xơ và mùn dừa đã qua xử lý, trấu, phân bò, phân gà hoai mục và trộn thêm ít vôi bột và thuốc chống nấm daconil. Khi trồng lưu ý lót xỉ than đập cục to một chút hoặc than hoa lót đáy chậu vừa giữ đất vừa chống úng.

Ban công nhỏ luôn thơm ngát và rực rỡ sắc hoa.

Chị nói: "Hồng là cây ưa nước và ham ăn nhưng không chịu được úng nên đất ngoài đủ chất thì phải tơi xốp, thoát nước tốt. Quan trọng nữa là phải đủ nắng ít nhất 6 giờ/ ngày".

Chị cho hay thời điểm thích hợp để tưới nước cho hoa hồng là vào 8 giờ sáng mỗi ngày. Bởi lúc này cây đã bớt sương và nên tưới dưới gốc, tránh làm bầm dập hoa. Ngoài ra, cần bón phân định kỳ, kích thích hồng đẻ nhiều nhánh, cho ra nhiều nụ.

Hồng dịu dàng, vươn mình khoe sắc.

Đặc biệt, khi trồng hồng, cần chú ý để phát hiện sớm các bệnh, bởi phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chị thường chế các loại thuốc trừ sâu sinh học như ngâm thuốc lào, ngâm dầu ăn và nước rửa bát để phun phòng bệnh cho cây.

Những chùm hồng sai hoa.

Chị thường bón cho hoa hồng bằng bã đậu. Bón lót hoặc ngâm tưới tuần 1 lần. 1 tháng bón bổ sung phân gà , phân cá hoặc phân bò 1 lần. Ngoài ra, chị sử dụng loại NPK phổ thông nhất là chai hạt nhiều màu 15-15-15. Ngâm tưới 10 ngày 1 lần. Sau khi cắt tỉa hoa tàn cành dăm, cành chột đây là thời điểm để phun các loại như atonik hay đầu trâu 501 hoặc vi lượng để cây bật chồi tốt. Sau đó, bổ sung lân, kali cho cây đậu nụ tạo hoa đồng thời phun phòng trĩ lúc này.

Hoa khoe sắc quanh năm

Đặc biệt phải thường ngắt bỏ lá già, cành héo hay hoa đã gần tàn để cây có đủ lực phát triển, đẻ nhánh mới. Chị chia sẻ, hoa hồng khá nhiều nấm nên cần đặc biệt chú ý và theo dõi mỗi ngày vì bệnh này lây lan khá nhanh.

Đối với bà mẹ trẻ, hoa hồng là tình yêu vô giá vì những lúc cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngồi ngắm nhìn, hít hà hương thơm của những bông hoa đang khoe sắc là mọi mệt mỏi đều tan biến.

Những chậu hoa rực rỡ khoe sắc nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của chị Vân Khánh

Các vị khách ghé thăm nhà chị đều cảm thấy thích thú khi được ngắm nhìn, vuốt ve những cánh hồng, hít hà hương thơm dịu ngọt của các loài hồng và không ngừng tấm tắc trước bàn tay chăm sóc khéo léo của chị.

Hoa hồng tỏa hương thơm ngát.

Những bông hồng xinh xắn, khoe sắc rực rỡ nhờ bàn tay chăm sóc của chị Vân Khánh

Đủ loại hồng nở rộ ở ban công nhà chị.

Ban công ngập tràn hoa hồng mang đến khoảng không gian dịu dàng, đáng yêu cho tổ ấm của gia đình chị.

Ngôi nhà nhỏ luôn nổi bật nhất khu phố nhờ vào bàn tay khéo léo chăm bón, vun trồng từng gốc cây, từng cành hoa mỗi ngày của chị.

Từ khi có vườn hồng, mỗi sáng thức dậy hay mỗi chiều đi làm về, việc đầu tiên của chị luôn là ghé thăm những khóm hồng đang nở rực rỡ, chị cảm thấy yêu đời hơn và thích thú, mọi áp lực công việc hay mệt mỏi của cuộc sống đều tan biến.

