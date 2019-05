8 ngôi nhà sang cực đẹp của nữ ca sĩ cao 1m80

Năm 2014, Swift mua không chỉ một, mà hai căn penthouse liền kề trong một tòa nhà ở Tribeca (New York), biến chúng thành một căn họ duplex có tới 10 phòng ngủ và 10 phòng tắm, một phòng billiards và một cầu thang cuốn tuyệt đẹp. Nữ danh ca mua lại hai căn hộ này từ Peter Jackson, đạo diễn loạt phim The Lord of the Rings.