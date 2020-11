8 bước kiểm tra căn hộ chung cư khi nhận bàn giao từ chủ đầu tư

Khi mua căn hộ chung cư, giao dịch diễn ra khi căn hộ vẫn chưa hoàn thành, người mua ra quyết định dựa trên những cam kết của chủ đầu tư, hình ảnh nhà mẫu và sự tư vấn của môi giới bất động sản.

Tuy nhiên hiện nay có không ít những nhà đầu tư bàn giao căn hộ không đúng chất lượng như cam kết ban đầu, chính vì thế chủ nhà cần kiểm tra kỹ chất lượng trước khi nhận bàn giao căn hộ.

Trước hết, bạn phải yêu cầu chủ đầu tư giao bản vẽ đường điện, nước cũng như danh sách các vật dụng nội thất của căn hộ để dễ dàng kiểm tra.

Bước 1: Đo lại kích thước căn hộ có đúng như bản vẽ hoàn công mà chủ đầu tư cam kết

Diện tích căn hộ có hai loại là diện tích thông thủy và diện tích tim tường. Khi nhận nhà, bạn hãy chuẩn bị các thiết bị đo đạc đo lại các kích thước căn hộ để kiểm tra xem có đúng như diện tích mà chủ đầu tư cam kết không.

Mỗi mét vuông của căn hộ có giá trị không hề nhỏ nên bạn cần phải hết sức cẩn thận trong vấn đề đo đạc và tính toán diện tích. Nếu có bất cứ sai lệch nào so với bản vẽ hoàn công, hãy báo ngay cho chủ đầu tư để được giải quyết.

Bước 2: Kiểm tra độ phẳng của tường, trần, chất lượng sơn có đều màu

Độ phẳng của sàn nhà, tường nhà và trần cũng là những yếu tố cần kiểm tra. Bạn có thể sử dụng một chiếc thước dài để lướt qua các bề mặt sàn, tường và trần nhà để kiểm tra.

Bên cạnh đó đừng quên quan sát xem chất lượng sơn của tường và trần nhà có đều màu.

Ảnh minh hoạ.

Bước 3: Kiểm tra chất lượng sàn gỗ, sàn gạch trong căn hộ

Bạn cần kiểm tra độ bằng phẳng của sàn, kẽ hở giữa 2 tấm gỗ, mạch gạch có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hãy dùng vật cứng để gõ nhẹ vào các viên gạch lát để kiểm tra chất lượng của sàn gạch xem có sai sót gì không. Đối với sàn gỗ kiểm tra toàn bộ phần sàn gỗ của các phòng có bị ép, lún, phồng, ọp ẹp, sứt và có khe hở với len tường không, có bị rộp do thấm nước hay không.

Ảnh minh hoạ.

Bước 4: Kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ và kính trong nhà có hoạt động tốt hay không

Điều đầu tiên là bạn cần kiểm tra bản lề, khóa cửa, kích thước cửa và chất lượng lắp đặt kính có đạt chuẩn.

Các phần tường kính và cửa sổ trong nhà cần được kiểm tra cẩn thận về chất lượng. Vì nếu có bất cứ sai sót gì có thể rất nguy hiểm. Bạn cần kiểm tra xem tường kính có chắc chắn không, kính có đạt chất lượng như chủ đầu tư cam kết ban đầu, các mối gắn kính có sai sót gì không, bàn lề và chốt cửa có chắc chắn không.

Bước 5: Kiểm tra khu vệ sinh và nhà bếp

Bạn cần để ý xem các thiết bị nếu có như bếp điện, bếp từ, thùng rác, … có vấn đề gì về kỹ thuật hay hỏng hóc gì không.Kiểm tra đường ống dẫn nước, chất lượng các thiết bị bàn giao và đường ống thoát nước.

Kiểm tra cẩn thận các ổ cắm điện xem chúng đã có nguồn điện chưa. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra số lượng các ổ cắm điện và có thể yêu cầu bố trí lại chúng hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Ảnh minh hoạ.

Kiểm tra hệ thống đèn trần, đèn nhà bếp, đèn ban công, đèn vệ sinh, xem tất cả chúng có hoạt động tốt hay có bị nứt vỡ không.

Ở khu vực nhà vệ sinh, bạn nên kiểm tra kỹ hệ thống thoát sàn, xem có đảm bảo nước được thoát đi tốt không, nắp thoát sàn có gặp vấn đề gì không, đồng thời bạn phải đảm bảo khi dội nước thì phải thoát khô sàn không đọng nước.

Kiểm tra các vòi hoa sen có bị rỉ nước không, nếu bị thì phải yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thay thế ngay.

Nếu căn hộ bạn được trang bị bình nóng lạnh thì phải kiểm tra ngay đường ống, và xem đường điện đã có dây mát chống giật chưa?

Bước 6: Kiểm tra khu vực ban công, loggia xem lan can có chắc chắn và đảm bảo an toàn, có thoát nước hay không

Kiểm tra lan can có đạt chiều cao tiêu chuẩn không. Độ rộng giữa nhưng thanh sắt của lan can có đạt chuẩn. Lan can có lắp đặt chắc chắn không.

Ảnh minh hoạ.

Bước 7: Kiểm tra hoạt động của các thiết bị điện, viễn thông

Kiểm tra có bị rò điện hay không, số lượng và khả năng hoạt động của Attomat. Kiểm tra ổ cắm và các công tắc cũng như thiết bị điện trong nhà.

Bước 8: Đừng quên kiểm tra khu vực sinh hoạt chung

Bạn cần kiểm tra các khu vực sinh hoạt chung như hành lang, cầu thang, thang máy, thiết bị báo cháy có đúng chất lượng và đảm bảo an toàn hay không.

Kiểm tra hộp phòng cháy chữa cháy:

Thử chuông báo cháy để xem có hoạt động không. Thử đầu phun nước khi có hỏa hoạn. Mở hộp cứu hỏa ở hành lang (vị trí gần căn hộ mình nhất) xem các thiết bị cơ bản như vòi nước, búa chữa cháy... đã có chưa?

Kiểm tra thang máy của tòa nhà:

Quá trình đóng mở cabin có bất thường không? Lúc bấm thang lên xuống có đúng tầng, đúng sảnh hay không.?

Lưu ý: Lúc này thang máy mới hoạt động cho nên trước khi bước vào thang máy, dù có vội vàng đến mấy cư dân cũng nên nhìn kỹ xem khi cửa cabin mở, nhưng thang đã lên đến nơi chưa. Điều này cực kỳ quan trọng và nên lưu ý để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cuối cùng, ghi các thay đổi cần sửa chữa và gửi lại cho chủ đầu tư.

