7 công thức trang trí mang may mắn vào nhà trong dịp năm mới

Có rất nhiều cách trang trí, làm đẹp không gian sống cũng như sắp xếp nội thất giúp ngôi nhà được đẹp hơn, may mắn, tài lộc cũng dồi dào hơn trong năm mới. Chỉ cần bạn bỏ mọt chút thời gian để tham khảo những "công thức" đơn giản trong bài viết, mọi người trong gia đình cũng sẽ cảm thấy hào hứng hơn khi đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng. Hãy chú ý một chút trong cách trang trí để không chỉ giúp tổ ấm đẹp hơn khi Tết đến mà còn giúp tài lộc, may mắn gõ cửa nhà bạn.

1. Sắp xếp lại nội thất, vật dụng

Khi dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, điều đầu tiên bạn cần làm đó là dọn dẹp bớt đồ vật không thực sự cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, cất gọn gàng những đồ dùng không đúng vị trí. Việc làm đầu tiên này vô cùng cần thiết bởi không gian sẽ được ngăn nắp, luồng sinh khí vào nhà lưu lại lâu hơn, không bị tán bởi sự lộn xộn của đồ đạc.

Sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong phòng.

Khi sắp xếp lại nội thất, bạn cũng cần chú ý nên cất những vật sắc nhọn như dao, kiếm, huy chương hay những đồ trang trí như thú nhồi bông, quả cầu lấp lánh trên tường. Mọi vật trang trí này khiến căn phòng không chỉ trở nên rườm rà mà còn khiến tinh thần của mọi người trong gia đình dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, và có thể là nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đội, cãi vã trong cuộc sống.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý thay thế những chiếc đèn có chụp kim loại nhiều góc cạnh. Sự hiện diện của chúng không chỉ làm hao tài, tốn của mà còn khiến mọi người bất hòa, cuộc sống gặp nhiều điều không may mắn, nhất là trong dịp đầu năm mới.

2. Không nên mua thêm đồ trang trí trong dịp cuối năm

Mọi người vẫn thường nghĩ rằng, cuối năm là lúc để sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm đồ trang trí làm đẹp nhà trong năm mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy tiết lộ rằng, khi mua thêm những vật dụng trang trí vào dịp cuối năm, bạn sẽ tiêu tốn đi một khoản chi phí không nhỏ nhưng điều đó chưa hẳn đã thực sự cần thiết và giúp ngôi nhà được đẹp hơn. Ngược lại, những đồ trang trí sẽ khiến cuộc sống của gia đình bạn trong năm mới sẽ hao tài tốn của đi nhiều, việc chi tiêu cũng tăng gấp bội so với những gia đình không mua đồ trang trí dịp cuối năm.

Không nên mua thêm đồ trang trí khiến căn phòng thêm chật chội, giá cả đắt đỏ.

3. Luôn giữ cho nhà sạch sẽ

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng sẽ mang đến thật nhiều cảm giác tích cực cho mọi người sống trong nhà. Khi mọi vật dụng được sắp xếp ngay ngắn, quy củ cũng đồng nghĩa với việc ngôi nhà sẽ chiêu tài, đón lộc vào dịp đầu năm mới. Vì vậy, mọi người cũng cần chú ý luôn sắp xếp thời gian để dọn dẹp nhà cửa cả bên trong lẫn bên ngoài để tạo bầu không khí trong lành cho không gian sống.

Nếu có cửa sổ, bạn nên mở rộng khung cửa.

Giữ cho mọi căn phòng gọn gàng, ngăn nắp.

4. Mua thêm cây cảnh

Thay vì mua một món nội thất hay vật dụng trang trí đắt tiền, bạn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ và dành khoản chi phí hợp lý để mua một vài cây cảnh. Có rất nhiều loại cây hoa cảnh mang phúc lộc, may mắn đến cho gia đình trong dịp năm mới. Sự góp mặt của những loại cây này không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, vui vẻ, hạnh phúc cho mọi người trong dịp đầu năm mà sự hiện diện của chúng cũng có thể giúp không gian đẹp ấn tượng, tươi tắn và sinh động hơn.

Mua thêm vài chậu cây cảnh bé xinh.

5. Đặt chậu hoa trong phòng khách

Không phải ngẫu nhiên mà những ngày đầu năm mới, các gia đình đều bày biện những chậu hoa đẹp nhất, tươi tắn nhất, rực rỡ nhất ở thềm nhà hay trong không gian phòng khách, nơi được xem là căn phòng quan trọng nhất của căn nhà. Vào những ngày đầu năm, bạn có thể chọn lựa những chậu hoa mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng như hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa trạng nguyên... để đặt trong phòng khách.

Bạn cũng nên chú ý, nên đặt những chậu hoa ở hướng Đông Nam, hướng được xem là dễ dàng thu hút tài lộc đến cho gia đình, giúp cả nhà luôn may mắn trong suốt cả năm.

Đặt thêm bình hoa tươi nhằm kích hoạt sinh khí, tài lộc.

6. Nên đặt bàn trà song song với cửa sổ

Có lẽ việc sắp xếp lại nội thất sao cho phù hợp với không gian sống cũng như hợp phong thủy là điều khiến không ít gia chủ đau đầu. Tuy nhiên, để mở rộng tầm nhìn, giúp một năm gặp thật nhiều suôn sẻ, may mắn trong công việc, bạn có thể đặt sofa hướng ra cửa, đặt bàn trà song song với khung cửa sổ rộng mở nhất trong phòng khách. Mẹo phong thủy đơn giản này sẽ giúp cho mọi người luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều thuận lợi trong công việc vào năm mới.

Đặt bàn trà song song với cửa sổ.

Bàn trà hướng ra khung cửa nhiều ánh sáng nhằm hút tài lộc vào nhà.

7. Đặt linh vật phong thủy

Mỗi năm sẽ có một linh vật phong thủy trấn áp, với năm 2017, năm Dậu sẽ lên ngôi. Bạn có thể chọn đồ trang trí, linh vật hình con gà để đặt trong phòng khách. Linh vật phong thủy không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn giúp mọi người bớt đi nhiều căng thẳng, tạo thêm nhiều phúc lành, bình an cho gia đình trong suốt cả năm.

Đặt linh vật phong thủy vừa trang trí vừa giúp gia đạo an khang, thịnh vượng trong năm mới.

Theo Afamily/Xinhua, Ifeng