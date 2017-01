5 con giáp quý nhân phù trợ, siêu may mắn trong năm Đinh Dậu

1. Tuổi Sửu

Năm 2017 Đinh Dậu đối với những người tuổi Sửu là một năm khá may mắn thành công nếu bạn cố gắng làm việc.

Vận trình người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, mọi việc hành thông. Đặc biệt, sự nghiệp được ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên thăng hoa. Công việc thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ nên tài vận có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn lại có quý nhân trợ giúp.

2. Tuổi Hợi

Trong tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống xô bồ, bon chen. Đó là lý do họ luôn cảm thấy an yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp.

Thời gian tới, người tuổi Hợi nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Từ cuối năm 2016 trở đi cho tới hết năm Đinh Dậu 2017, tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông.

Đặc biệt, năm tới sao Hồng loan chiếu mệnh tuổi này nên người cầm tinh tuổi Hợi sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm.

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nửa đầu năm 2017 sẽ được hưởng phúc từ những người xung quanh. Tuổi Dậu sẽ nhận được giúp đỡ nhiều, thậm chí còn giúp bạn thoát khỏi được việc kiện tụng đấu tố lẫn nhau. Cuối năm Đinh Dậu, tuy là năm bản mệnh nhưng các các nhân tuổi Dậu sẽ có niềm vui được gặp lại người thân hoặc bạn bè đang ở phương xa.

4. Tuổi Tý

Bước sang năm Đinh Dậu, nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công. Họ sẽ có một năm hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Tuy trong năm, họ sẽ không tránh phải vướng vào rắc rối, khó khăn nhưng sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp bạn vực dậy, cũng giải quyết ổn thỏa tất cả rắc rối.

Trong năm 2017, các cơ hội thăng tiến hay mở rộng tiền đồ đều trải dài trước mắt tuổi Tý. Đặc biệt, nếu là phụ nữ, mọi việc lại càng hanh thông, cơ hội được đề bạt lên chức là điều hiển nhiên.

5. Tuổi Dần

Năm 2017 hứa hẹn sẽ là một năm tốt lành với những người tuổi Dần. Tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ giúp họ phát huy được năng lực của bản thân và thu được nhiều kết quả đáng mừng trong công việc.

Cộng thêm vào đó, người tuổi Dần trong năm tới sẽ được nhiều quý nhân phù trợ, nhờ đó những thách thức và khó khăn mà họ gặp phải sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong công việc, tuổi Dần sẽ nhận được sự nâng đỡ và quan tâm của cấp trên nên mọi việc hanh thông, dễ dàng.

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần nhớ rằng tiền dễ kiếm thì cũng nhanh đi. Bởi vậy họ nên biết cách quản lý tiền bạc, tránh tham gia hạng mục đầu tư ngắn hạn tuy lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng không hề thấp.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

K.N(th)