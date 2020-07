Vì sao không được đi vệ sinh lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, lý do ai đọc cũng bất ngờ

Một người đàn ông đã từng bị trục xuất khỏi chuyến bay của Delta Airlines khi anh ta cố gắng sử dụng nhà vệ sinh trước khi máy bay cất cánh - mặc dù lúc đó máy bay không di chuyển. Trong trường hợp cụ thể này, hầu hết những người trên chuyến bay đều đứng về phía hành khách. Tuy nhiên, đó là vì họ không hiểu về an toàn hàng không.

Khi mới lên máy bay, ổn định chỗ ngồi và loa phát thông báo các lưu ý an toàn, các tiếp viên hàng không luôn nhắc nhở bạn phải ngồi tại chỗ, tuyệt đối không được đi vệ sinh khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Lý do là bởi đó là điều cốt yếu về an toàn hàng không: Phi công không thể cất cánh một cách hợp pháp nếu vẫn còn hành khách trong nhà vệ sinh.

Trên Business Insider, một tiếp viên hàng không tiết lộ rằng, nếu có người đang ở trong nhà vệ sinh, phi công sẽ không được phép cất cánh cho tới khi hành khách ra khỏi đó. Trong trường hợp này, tiếp viên phải cảnh báo cho phi công biết.

Ít người biết rằng việc sử dụng nhà vệ sinh trong lúc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh là một trong những hành động gây ra nhiều mối nguy nhất trong khi bay.

Lý do là vì trong nhà vệ sinh không hề có một thiết bị an toàn nào (như đai an toàn) để giữ cho hành khách ở yên một vị trí.

Nhà vệ sinh cũng là nơi có nhiều vật sắc nhọn có nguy cơ gây sát thương. Trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp, hành khách có thể bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh và không thể thoát.

Theo trang Gizmodo, một trong những lý do khủng khiếp hơn khiến nhà vệ sinh bị cấm dùng trong lúc cất cánh và hạ cánh là trong trường hợp xấu nhất gây tử vong, đội phản ứng khẩn cấp chỉ có thể xác định các thi thể dựa trên bản đồ chỗ ngồi.

Theo các tiếp viên hàng không, thời gian tốt nhất để sử dụng phòng vệ sinh trên máy bay là ngay sau khi cơ trưởng tắt biển báo thắt dây an toàn và trước thời điểm bắt đầu phục vụ đồ uống.

Lily (th)