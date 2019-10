Vì sao hành khách luôn phải lên hoặc xuống máy bay bằng cửa bên trái?

Lý do có liên quan đến các quy ước trong ngành hàng không đã có từ xưa đến nay. Phía bên phải máy bay có đủ cửa nhưng chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Còn bình thường, phía này là nơi các nhân viên mặt đất sắp xếp hành lý ký gửi nên hành khách phải lên xuống từ cửa trước và sau ở phía bên trái, cho dù bạn lên máy bay qua đường ống hay bằng xe thang.



Một cơ trưởng của hãng hàng không Dreamliner còn cho biết, cánh cửa bên phải máy bay sẽ có kích thước nhỏ hơn cửa bên trái để giữ được độ cứng và cấu trúc máy bay. Bởi vậy, khi hành khách lên xuống bằng cửa trái, phi công dễ dàng quan sát và điều kiển để máy bay cất cánh, hạ cánh an toàn.

Ngoài ra còn lý do khác có thể giải thích khoa học hơn. Ngày nay, các máy bay thương mại được thiết kế theo dạng tiếp nhiên liệu tại sườn phải. Bởi vậy, nhờ việc tách biệt giữa cửa phải và cửa trái giúp các hoạt động trở nên an toàn, tránh trường hợp nguy hiểm không may xảy ra. Ngược lại, việc chất hành lý lên máy bay sẽ thực hiện ở thân bên phải. Cửa khoang hành lý thường thiết kế rất rộng và chỉ được mang đồ lên ở mạn bên phải.

Cuối cùng, dù là lý do nào đi chăng nữa, mục đích chính của việc di chuyển sang cửa bên trái máy bay đã trở thành chuẩn mực chung của các hãng hàng không trên toàn thế giới. Cách làm này cũng đảm bảo sự an toàn tối ưu cho hành khách.

Theo SHTT