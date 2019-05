Rùng mình khi biết tác hại của việc không vệ sinh vòi hoa sen - thứ mà ai cũng nghĩ là sạch nhất trong nhà tắm

Nền nhà, vòi nước hay chậu rửa mặt trong phòng tắm bị bẩn? Chắc chắn bạn sẽ muốn lau rửa chúng ngay lập tức, để tránh cho mầm bệnh phát triển. Nhưng giống như hầu hết mọi người, bạn hiếm khi tự hỏi bên trong vòi hoa sen có bẩn, đến nỗi vi khuẩn phát triển được hay không?

Matthew Gebert, một kỹ thuật viên tại Phòng thí nghệm Fierer Đại học Colorado cho biết: Vòi sen là nơi tuyệt vời cho cuộc sống của vi sinh vật. Những con vi khuẩn có thể cố thủ trong vòi sen nhà bạn, một môi trường ẩm ướt và ấm áp.

NTM (Nontuberculous Mycobacteria) một loại vi khuẩn thường có trong đất và nước, nhưng đã được tìm thấy trong vòi sen. Các nhà khoa học cho biết NTM là một nhóm vi khuẩn gồm hơn 150 loài, đa số là vô hại. Tuy nhiên, có một vài khuẩn NTM gây nhiễm trùng phổi nặng, đặc biệt cho những người có hệ miễn dịch yếu.

Một loại vi khuẩn nguy hiểm khác trong vòi sen là Legionella pneumophila. Nó có thể gây ra viêm phổi, mà bắt nguồn chỉ từ việc là Legionella pneumophila xâm nhập hệ hô hấp sau khi bạn tắm với vòi sen.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đầu vòi hoa sen bằng kim loại có tác nhân gây bệnh ít hơn so với những nhựa.

Việc vệ sinh vòi hoa sen là cực kì cần thiết chẳng khác những nơi khác trong nhà tắm.

Cách dễ dàng nhất để làm sạch những vòi hoa sen mà không cần dùng đến các chất tẩy rửa hoá học đó là giấm trắng. Vòi sen càng to thì lượng giấm bạn cần càng nhiều, do vậy hãy dự trữ thêm một chút trong trường hợp nếu chẳng may bị thiếu.