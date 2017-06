Những lý do không ngờ khiến bạn có thể bị đuổi khỏi máy bay

Những điều dưới đây nghe chừng đơn giản nhưng lại có thể là lý do để hãng hàng không từ chối cho bạn lên máy bay.

Người có mùi hôi

Bị kẹp như bánh mì ở ghế giữa với những người có mùi hôi cơ thể là điều dễ làm hỏng chuyến bay của bạn nhất. American Airlines cùng nhiều hãng hàng không Mỹ khác đồng tình với ý kiến đó, và đặt ra những điều khoản để nhân viên có quyền cấm các hành khách có mùi hôi lên máy bay.

Chú ý với mùi cơ thể nếu không bạn có nguy cơ bị đuổi ra khỏi chuyến bay của mình. Ảnh: mirror.

Theo ABC News, năm 2010 có báo cáo về một hành khách bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng Air Canada Jazz sau khi nhiều khách khác phàn nàn vì mùi hôi.

Đại diện hãng đã xác nhận hành khách đó bị đưa khỏi máy bay nhưng không nói rõ nguyên nhân, mà chỉ nêu "phải tôn trọng quyền riêng tư của hành khách".

Mang theo tro cốt

Hãng bay EasyJet tuyên bố hành khách có thể mang tro cốt của con người hoặc động vật lên máy bay, tuy nhiên phải tuân theo một số quy định. Đầu tiên, cần có bản sao chứng minh nhân dân của người đã mất, cùng bản sao của giấy chứng nhận hỏa táng.

Hành khách phải gói tro cốt trong túi hoặc hộp đựng thích hợp, tránh trường hợp không mong muốn.

Quá béo

Một số hãng hàng không cũng có quy định về cân nặng của hành khách. Ảnh: istock.

Vì các lý do an toàn, nhiều hãng bay yêu cầu khách phải thắt dây an toàn trước khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Delta Airlines ra điều khoản trong hợp đồng vận chuyển của họ là những hành khách phải có cơ thể vừa với dây an toàn trên máy bay mới được phép bay.

Điều đó đồng nghĩa nhân viên hãng có thể quyết định hành khách nào bị đuổi vì có nguy cơ gây nguy hiểm cho các khách khác.

Mặc trang phục phản cảm

Tuần vừa rồi, một nhóm 18 phụ nữ bị đuổi khỏi máy bay tới Magaluf (khu nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha), vì nhân viên cho rằng áo phông họ mặc rất "phản cảm". Cả nhóm này mặc áo phông đen có chữ màu hồng ghi "Bitches On Tour" (Những con chó đẻ đi du lịch). Liên tục có những khách khác yêu cầu nhóm này đổi áo nhưng không được.

Nhóm khách mặc áo phông in chữ phản cảm bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng Jet2. Ảnh:mirror.

Đại diện hãng Jet2 cho hay: "Tại quầy check-in ở East Midlands, Anh, tới Marjorca, Tây Ban Nha, nhóm hành khách bị nhắc nhở và cảnh báo không được bay nếu mặc áo có ngôn ngữ phản cảm như vậy".

United Airlines vào tháng 3 cũng từ chối cho một khách nhí 10 tuổi lên máy bay vì mặc quần legging. Hãng bay cho rằng họ có quyền không cho khách bay dựa trên trang phục của họ.

Đi chân trần

Nhiều hãng hàng không không cho phép hành khách lên máy bay nếu đi chân trần với hai lý do. Một là, nếu máy bay gặp trường hợp khẩn cấp, giày dép là yếu tố giúp khách lên bờ an toàn. Hai là quy định này gắn với quy định về mùi cơ thể, vì chân là bộ phận dễ bốc mùi nhất.

Bị dị ứng với các loại hạt

Năm ngoái một bà mẹ phàn nàn về hãng Emirates không cho con trai 6 tuổi của cô được bay với lý do cậu bé bị dị ứng nghiêm trọng với hạt. Còn phi công thì cho rằng ông "không muốn ai bị chết trên chuyến bay của mình".

Emirates cho rằng họ đã thông báo với gia đình rằng chuyến bay có mang theo hạt trước khi họ lên máy bay. Đại diện hãng giải thích: "Vì tính nghiêm trọng của bệnh dị ứng và nguy hiểm tiềm ẩn tới tính mạng cậu bé, phi hành đoàn không còn lựa chọn nào khác là yêu cầu cậu rời khỏi máy bay".

Mang theo đàn hạc lên máy bay

Ryanair có một danh sách các vật không được phép mang lên máy bay, bao gồm những nhạc cụ cỡ lớn như đàn hạc. Trong danh sách có cả cần câu cá lớn, túi đựng đồ chơi golf, xe trượt của trẻ em, sào, cây lao, ván lướt sóng, ván trượt tuyết...

Mang rắn lên máy bay

Nhiều loài động vật có thể được vận chuyển bằng máy bay với giấy tờ đầy đủ, và đôi khi chúng được phép đặt trong khoang cùng với chủ trong một số trường hợp nhất định. Những loài được phép lên máy bay vì có tác dụng giảm căng thẳng cho hành khách, nhưng một số loài khác thì không.

Trên chuyến bay của hãng United Airlines, chó, khỉ được phép lên máy bay nhưng rắn, chồn sương hay nhện là những loài vật bị cấm.

Theo Hương Chi

VnExprss/News