Những lời nói dối vô hại nhưng lại giúp bạn thăng tiến trong công việc, được lòng sếp và đồng nghiệp

Nếu được sử dụng một cách đúng đắn và khéo léo, lời nói dối không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ, củng cố niềm tin mà còn giúp ích cho cả chuyện làm ăn nữa. Maurice Schweitzer - giáo sư chuyên nghiên cứu về hành vi giả dối và niềm tin của con người tại trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania - cho biết: "Tôi tin rằng, chúng ta nên dạy con cái, học sinh và nhân viên khi nào nên nói dối và phải nói dối như thế nào".

Thực tế là nghệ thuật nói dối chứa đựng nhiều sắc thái hơn bạn nghĩ. Theo các chuyên gia, dưới đây là những câu nói dối vô hại nhưng lại giúp bạn thăng tiến trong công việc:

1. Tôi rất hân hạnh

Sự thật: Đây là điều cuối cùng tôi muốn thực hiện.

Thay vì nói điều này bạn có thể nói: "Hãy nói với sếp của bạn là bạn rất hân hạnh khi được giúp đỡ anh/cô ấy trong công việc (nhưng bạn cần phải tìm hiểu thêm về những yêu cầu để thực hiện). Nếu bạn cần thêm thời gian để làm, hãy đưa ra hạn chót. Nếu bạn cần thêm nguồn nhân lực, hay bất cứ điều gì thì bạn cũng nên tính toán trước để yêu cầu, như vậy bạn trông sẽ chuyên nghiệp hơn".

Ảnh minh họa.

2. "Tôi đã học được rất nhiều từ vị sếp cũ"

Có thể không ai trong công ty biết người sếp cũ đối xử tốt với bạn ra sao, tuy nhiên, dù sự thật không như bạn mong muốn, bạn không nên chỉ trích và nói tiêu cực về họ. Thay vào đó, hãy cư xử khéo léo hơn bằng cách thể hiện sự nể trọng và biết ơn của mình dành cho vị sếp đó. Đây là lời nói dối hoàn toàn vô hại nhưng lại mang đến tác động tích cực cho bạn. Không một người sếp hay đồng nghiệp nào muốn hợp tác với những ai thiếu tôn trọng và bày tỏ sự khó chịu gay gắt đối với sếp hay đồng nghiệp cũ, vì vậy bạn không nên để những lời nói thật và cảm xúc thật không dung thời điểm đó khiến bạn bị đánh giá thấp bởi Sếp và đồng nghiệp hiện tại.

3. "Tôi rất hào hứng với công việc này"

Việc bạn thể hiện sự chán nản không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân mà còn khiến tâm trạng của những đồng nghiệp xung quanh "tuột dốc không phanh", điều đó còn chưa kể đến việc sếp sẽ đánh giá không tốt với thái độ làm việc của bạn.

Hãy thử nghĩ mà xem, nếu bạn là người quản lí thì liệu rằng có giao những công việc, dự án quan trọng cho những người hời hợt, không có tâm huyết và chẳng yêu thích nó? Nếu muốn phát triển sự nghiệp cũng như gắn bó lâu dài ở công ty, một lời nói dối bày tỏ sự thích thú chính là cách ứng xử khôn ngoan trong tình huống này.

4. Đồng hồ báo thức của tôi hỏng

Sự thật: Tôi đã đi chơi đêm qua và không thể nghe được tiếng chuông báo thức sáng nay.

Thay vì nói điều này bạn có thể nói: "Nói dối về sự chậm trễ tại nơi làm việc chỉ có thể thực hiện được một hoặc hai lần. Nếu bạn sử dụng nhiều lần "bài" đồng hồ báo thức chết hay bị tắc đường, kẹt xe thì sếp và đồng nghiệp chắc chắn cho rằng bạn là người không có uy tín, hoặc tệ hơn thế".

"Nếu nói chung bạn là một người luôn đúng giờ và chỉ mới xảy ra việc đi làm muộn một lần thì tốt nhất bạn nên nhận lỗi. Xin lỗi và hứa rằng sẽ không lặp lại điều đó thêm một lần nữa", Gallagher, nhà tư vấn và tác giả của cuốn It''s Never Too Late to be What You Might Have Been khuyên.

5. Đây là lỗi của tôi

Khi đứng trước một lời khiển trách từ sếp, bạn sẽ ứng phó như thế nào, đổ lỗi cho một vấn đề nào đó hay sẵn sàng đứng ra nhận lỗi thuộc về mình? Bạn sẽ khó chấp nhận mình sai khi bạn không phải là nguyên nhân, tuy nhiên điều này thực sự cần thiết trong một vài trường hợp.

Điều tối kỵ trong văn hóa ứng xử ở công ty chính là hạ bệ người khác trước đám đông bằng cách đổ lỗi cho họ và nâng cao trách nhiệm của mình lên. Do đó, những lời nói đầy thiện chí này sẽ khiến cho cấp trên và đồng nghiệp tôn trọng và yêu quý cũng như được đánh giá cao hơn.

6. "Tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp của mình"

Trên thực tế công việc, mỗi ngày bạn đã phải có quá nhiều thứ để phải làm, vì vậy gánh thêm công viêc của một đồng nghiệp khác hẳn bạn sẽ không thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thể hiện sự không sẵn lòng đó quá rõ ràng và gay gắt, chắc chắn tất cả những đồng nghiệp xung quanh kể cả sếp, sẽ vô cùng thất vọng về bạn. Thay vì thể hiện cảm xúc quá thật, trong trường hợp này bạn nên sử dụng lời nói dối vô hại nhưng cực cần thiết trong môi trường làm việc công ty. Nhưng đừng quên rằng, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải nếu không bạn sẽ là mục tiêu cho những người khác lợi dụng và gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mình.

Có những nói lời nói dối không bao giờ gây hại cho ai, vì vậy đa số các chuyên gia tâm lý đều khẳng định nói dối dễ dàng hơn nói thật.

B.J. Gallagher, nhà tư vấn và tác giả của cuốn It''s Never Too Late to be What You Might Have Been khẳng định rằng gần như tất cả dân công sở đều nói dối tại một thời điểm nào đó, thường là trong những tình huống mà họ lo sợ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường do chính mình gây ra nếu nói thật.

Lily (th)