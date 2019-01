Những cuốn sách phải đọc năm 2019 nếu muốn giàu

1. How rich people think (Người giàu nghĩ như thế nào) - Steve Siebold

Tác giả của cuốn sách - Steve Siebold đã dành 30 năm để phỏng vấn 1.000 triệu phú và tỷ phú để tìm ra sự khác biệt giữa họ và những người bình thường. Trong cuốn sách này, Siebold đưa ra các bước hành động cụ thể để giúp những người có tham vọng làm giàu đạt được mục tiêu của mình.

2. Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh (Business Adventures) - John Brooks

Người giàu có xu hướng tin rằng kinh doanh là cách nhanh nhất để kiếm tiền. Cuốn sách này sẽ dạy bạn làm điều đó như thế nào, nhưng không phải theo cách truyền thống. Đây cũng là cuốn sách yêu thích của Bill Gates và Warren Buffett.

"Không như nhiều tác giả kinh doanh ngày nay, Brooks không đề cập đến những bài học như phải làm thế nào, hay những giải nghĩa sơ sài về thành công", Gates cho biết, "Anh sẽ không thấy những bài viết dạng danh sách trong cuốn này đâu. Brooks viết những bài dài về một vấn đề, đào sâu nó, đưa ra những nhân vật thuyết phục và chỉ cho người đọc thấy những gì ông viết ứng dụng vào các trường hợp đó như thế nào".

Thời điểm xuất bản từ năm 1969 cũng không có nghĩa quyển sách này hết giá trị. Gates cho biết dù môi trường kinh doanh đã thay đổi rất nhiều, nền tảng để có một doanh nghiệp vững mạnh vẫn như xưa.

3. The Automatic Millionaire (Triệu phú tự động) - David Bach

David Bach giải thích rằng bạn không nhất thiết phải làm giàu bằng một ngân sách đã có sẵn, nhưng cần đặt ra một kế hoạch cụ thể. Cuốn sách cung cấp các nguyên tắc bất hủ, giúp bạn bắt đầu trên con đường đến với sự giàu có trong vòng một giờ.

4. Think and Grow rich (Nghĩ giàu và Làm giàu) - Napoleon Hill

Được viết vào đúng thời kỳ Đại suy thoái, tác giả Napoleon Hill đồng thời là cựu cố vấn của Tổng thống Franklin Roosevelt đã phỏng vấn hơn 500 người thành công để tìm ra chìa khóa để trở nên giàu có. Cuốn sách bán chạy kinh điển này khuyên bạn lập kế hoạch bằng cách thiết lập mục tiêu và hiểu rõ mong muốn kiếm được bao nhiêu tiền của mình. Tất cả xuất phát từ suy nghĩ và sau đó là hành động của bạn.

5. Cuốn sách về cách đầu tư thông thường (The Little Book of Common Sense Investing) - John C. Bogle

Một trong những cách hiệu quả nhất để gây dựng tài sản là đầu tư, nếu bạn làm đúng. Bogle là nhà sáng lập Vanguard Group và cũng là người lập ra quỹ đầu tư theo chỉ số đầu tiên trên thế giới. Trong cuốn sách này, ông đã nêu chi tiết về chiến lược đầu tư đơn giản và hiệu quả nhất - đổ tiền vào các quỹ chỉ số có chi phí thấp.

Nhà đầu tư huyền thoại - Warren Buffett cũng từng nói đây là cuốn sách mà mỗi nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ, nên có một bản.

6. Những bài viết của Warren Buffett (The Essays of Warren Buffett) - Warren Buffett và Lawrence A. Cunningham

Đây là cuốn sách hơn 700 trang, tập hợp các triết lý về kinh doanh, đầu tư và cuộc sống của nhà thông thái vùng Omaha. Nó sẽ giúp bạn hiểu mọi điều về huyền thoại đầu tư này.

7. Sức mạnh của sự túng quẫn (The Power of Broke) - Daymond John

Nhà đầu tư nổi tiếng trong show truyền hình khởi nghiệp Shark Tank đã biến FUBU thành thương hiệu 6 tỷ USD, từ 40 USD ban đầu. Trong suốt quá trình kinh doanh, ông đã bị từ chối và thua lỗ rất nhiều.

Dù vậy, việc khánh kiệt ít nhất cũng có một công dụng lớn. Đó là kích thích sự sáng tạo và suy nghĩ khác biệt. Ông đã giải thích điều này trong cuốn sách của mình. John khuyên rằng không nên vứt bỏ cơ hội thành công và giàu có chỉ vì tài khoản của bạn quá ít tiền. Hãy coi đó là một lợi thế.

8. Tiền bạc hay Cuộc sống: 9 bước thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền bạc và đạt được tự do tài chính (Your Money or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship With Money and Achieving Financial Independence) - Vicki Robin và Joe Dominguez

Đây là cuốn sách của những người thích tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Tác phẩm 25 năm tuổi này đưa ra 9 bước để quản lý tiền bạc cá nhân, từ các chủ đề muôn thuở như thoát nợ đến chủ đề hiện đại như làm việc tự do và làm nghề tay trái.

Theo Hà Thu

CNBC/BI/VnExpress