Những cách diệt kiến gió trên giường đơn giản mà hiệu quả không ngờ

Kiến gió là loài kiến có kích thước rất nhỏ, thường sống gần con người, làm tổ ở những góc khuất, tối trong nhà. Tuy nhỏ bé nhưng kiến gió là loài "có võ", bởi chúng không những tấn công thức ăn của con người mà còn thường bò lên giường và cắn đốt khiến người bị ngứa ngáy, khó chịu.

Có rất nhiều cách diệt kiến gió trên giường hiệu quả. Chỉ cần dùng những nguyên liệu đơn giản như muối, vỏ cam chanh, bột mì, ớt bột,... là có thể đuổi cả đàn kiến tránh xa khỏi giường.

1. Cách ngăn chặn kiến gió bò lên giường

Bạn có thể sử dụng những nguyên liệu mà kiến rất ghét để chặn quanh 4 chiếc chân giường, khiến kiến không leo lên được. Thêm vào đó, nên kê giường cách xa tường 1-2cm để kiến không leo từ tường qua. Như vậy, kiến sẽ không "bén mảng" được tới giường ngủ.

- Dùng phấn: Dùng viên phấn viết bảng vẽ một hai vòng quanh 4 chân giường, chất carbonate - xi trong phấn sẽ khiến đàn kiến vô cùng khó chịu mà bỏ đi. Sau vài ngày, bạn dùng phấn tô lại đường đã vẽ để có hiệu quả hơn.

Bạn cũng có thể thay phấn bằng vỏ trứng rửa sạch, phơi khô giã nhỏ.

- Dùng dầu hỏa: Tuy có mùi không mấy dễ chịu nhưng việc dầu hỏa cũng là một trong những cách diệt kiến gió trên giường hiệu quả. Bôi một chút dầu hỏa vào 4 chân giường, kiến rất ghét mùi dầu hỏa nên sẽ không dám bò tới gần.

- Dùng vỏ cam, chanh: Xay vỏ cam, chanh với nước tạo thành một hỗn hợp sệt rồi bôi lên chân giường hoặc bôi vào nơi có tổ kiến. Kiến sẽ "cao chạy xa bay" mà không dám quay lại.

- Dùng ớt bột, bột mì, bột ngô, muối: Rắc những thứ bột này quanh chân giường hoặc khu vực tổ kiến, kiến sẽ coi đó là vật cản lớn và không dám đi qua, rồi tự di tản ngay tức khắc.

Một trong những cách diệt kiến gió trên giường an toàn mà hiệu quả là dùng bột ngô răc quanh chân giường.

- Dùng phấn rôm: Phấn rôm có nhiều công dụng trong dọn dẹp nhà cửa . Tương tự như bột ngô hay bột mì, bạn có thể rắc bột phấn rôm xung quanh giường, cửa ra vào và cửa sổ hay những khe hở. Ngoài ra bạn có thể rắc bột hàn the, lưu huỳnh,... đều được.

- Dùng các loại tinh dầu: Xịt các loại tinh dầu đinh hương hay bạc hà, quế, sả,... quanh giường, cửa sổ cũng giúp đuổi kiến rất tốt.

2. Các cách bẫy kiến, diệt chết kiến gió

Nếu muốn cả đàn kiến "đi mà không quay đầu lại", ngoài những cách diệt kiến gió trên giường nêu trên, tốt nhất bạn nên tìm ra hang ổ của chúng và tiêu diệt cả đàn, kiến sẽ không có cơ hội lần 2 bò lên giường nữa.

- Sử dụng muối nở - baking soda: Trộn hỗn hợp gồm baking soda và đường rồi để ở những nơi hay có kiến. Chúng thấy mùi ngọt sẽ đến ăn, chất axit trong cơ thể kiến sẽ phản ứng với baking soda khiến kiến bị căng phình bụng mà chết.

- Sử dụng hỗn hợp hàn the, nước, đường: Đường thu hút kiến đến ăn và hàn the giúp giết kiến khi chúng ăn phải. Bạn trộn đều nước, đường, hàn the thành hỗn hợp sệt, bôi lên miếng bìa rồi để ở những nơi kiến đi qua.

3. Những lưu ý khi diệt kiến gió

Để tránh "mời gọi" kiến gió kéo vào nhà và những cách diệt kiến gió trên giường kể trên đạt hiệu quả tốt nhất, nên lưu ý những điều sau:

- Không mang đồ ăn lên giường làm rơi vãi, kiến đánh hơi thấy sẽ mò đến.

- Lấp các kẽ nứt trong nhà vì nơi đó có thể làm tổ cho kiến.

- Giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, tránh gây rơi vãi đồ ăn ra nhà.

- Luôn bảo quản, bao bọc thức ăn cẩn thận. Đổ rác thường xuyên.

