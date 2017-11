Nhìn thấy loài vật xinh đẹp này, đừng dại động vào vì nó có thể giết chết chục người trong chốc lát

Mặc dù mang màu sắc vàng bắt mắt, song loài ếch có tên khoa học là Phyllobates terribilis lại vô cùng nguy hiểm. Một con ếch nhỏ có thể sản xuất đủ chất độc để giết 10 người đàn ông trưởng thành. Con ếch này có thể trông vô hại nhưng chất độc trên da của chúng cao gấp 5.000 lần so với chất cyanide. Không có thuốc giải độc và một khi chất độc ngấm vào cơ thể sẽ nhanh chóng dẫn đến tê liệt và tử vong.

Loài ếch này có màu vàng bắt mắt và đôi mắt đen to.

Trong nhiều thế kỷ, các nhà thám hiểm châu Âu đã luôn kể về câu chuyện của một chú ếch màu vàng tươi với đôi mắt màu đen to lớn, được những người dân bản địa sử dụng để tẩm vào các mũi tên độc. Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đến châu Mỹ gọi chúng là “rana de veneno”, nghĩa là “con ếch độc”. Mãi đến giữa những năm 1970, các nghiên cứu cho thấy rằng loài ếch này sống trong rừng nhiệt đới Columbia ở phía tây bắc nước Mỹ.

Các nghiên cứu khoa học đã phân tích thấy loài ếch này chứa độc tố Batrachotoxin, làm cho nó trở thành động vật độc nhất trên Trái đất. Chỉ có loài cá Oxyuranus scutellatus nổi tiếng của Australia mới có nọc độc nguy hiểm như vậy, nhưng chúng gây ra chất gây chết người bằng cách truyền nọc độc qua vết cắn như rắn.

Loài ếch vàng là một trong ba loài ếch nguy hiểm chết người. Tất cả ba loài này đều sống trong rừng nhiệt đới Columbia và chúng đều là ếch Phyollobat; gồm ếch vàng Phyllobates terribilis; ếch Phylobates bicolor; và ếch Phylobates vitattus. Cả 3 đều được người bộ tộc bản địa sử dụng để làm mũi tên độc, và họ dùng chúng để săn các loài động vật khác nhau từ khỉ chi đến báo đốm. Những con ếch này là 3 con trong số hơn 170 loài được tìm thấy trên toàn thế giới.

Giống như các loài ếch khác, ếch vàng tiết ra độc tố trên da của mình để tự vệ khi cảm thấy bị đe dọa hoặc bị tấn công bởi những kẻ thù. Với hầu hết ếch độc, việc tiết ra chất độc không nhằm để tiêu diệt kẻ tấn công, nhưng để lại mùi vị hôi hám hoặc cảm giác nóng bỏng trong miệng kẻ địch sẽ giúp chúng thoát thân. Màu da vàng sáng của chúng cũng đóng vai trò là một yếu tố cảnh báo ban đầu.

Trên thực tế, ếch vàng vẫn có một loài thiên địch. Đó là một loài rắn đã phát triển miễn dịch để chịu được lượng độc tố của ếch vàng. Những con ếch trưởng thành thường tiết ra nhiều chất độc hơn để thoát, song những con ếch nhỏ hơn vẫn thường là thức ăn khoái khẩu của loài rắn này.

Chất độc từ ếch vàng được những người bản địa tẩm vào mũi tên để săn bắn và tự vệ.

Bộ lạc Cholo thường thu thập chất độc trên da ếch và tẩm vào đầu các mũi tên. Chất độc sẽ được làm khô và lưu trữ trong 10 năm, mà không mất đi chút độc tính nào.

Điều thú vị là những con ếch hấp dẫn này mất đi khả năng tạo ra chất độc khi chúng bị giam giữ. Điều này là do ếch trong tự nhiên tổng hợp các chất độc trên da dựa trên alkaloids tìm thấy trong động vật không xương sống ở rừng nhiệt đới mà chúng ăn. Vì lý do này con ếch vàng nuôi nhốt không bao giờ phát triển chất độc khét tiếng của chúng, làm cho chúng trở thành một lựa chọn an toàn và phổ biến cho những người yêu thích. Những người yêu thích sinh vật cảnh thường nuôi ếch vàng cùng với một số loài ếch khác có màu sắc sặc sỡ như vàng, cam và xanh bạc hà.

